Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszönetet mondott Ausztráliának a 75 millió dollár értékű katonai és humanitárius csomagért.

„Hálás vagyok a kormánynak és személyesen Anthony Albanese miniszterelnöknek a döntésért, hogy újabb, összesen mintegy 75 millió dollár értékű katonai és humanitárius segélycsomagot nyújtanak. Nagyra értékeljük az Ukrajna iránti globális támogatásnak ezt a bizonyítékát, valamint az összes partnerország hozzájárulását ahhoz, hogy közelebb hozzuk közös győzelmünket” – írta Zelenszkij a Twitteren.

