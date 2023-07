Figyelemre méltó, hogy a technológiai fejlődés és stratégiai autonómia a zöld átmenettel kéz a kézben jelennek meg, egymást erősítő célkitűzésekként. A spanyol program ugyanakkor a jelenlegi baloldali kormány prioritásait tükrözi. Mindezt a július 23-án várható országgyűlési képviselőválasztások eredménye még módosíthatja. Egy esetleges jobboldali fordulattal megalakuló kormány esetén valószínűsíthető, hogy a fő hangsúly a zöld átmenetről a migrációra kerülhet át.

Miért jelentenek újdonságot a spanyol-belga-magyar elnökségi trió prioritásai?

Ugyan minden elnökség kijelöli az adott ország számára prioritást jelentő politikai hangsúlyokat, a jelenlegi trió programjában több olyan terület is megjelenik, ami a korábbi ciklusokhoz képest új elem. Ilyen például az Emmanuel Macron francia elnök által korábban meghirdetett stratégiai autonómia. A spanyol-belga-magyar elnökségi trió is célként tűzte ki az EU stratégiai mozgásterének növelését. Az értékek megőrzése mellett a cselekvőképesség fokozását a versenyképesség erősítésével és az uniós gazdaságok ellenállóképességének javításával javasolják elérni. Mindez várhatóan vezérfonalként húzódik majd végig a trió másfél éves elnökségi periódusán, amelynek konzultációk eredményeként lefektetett programját a három ország közösen jegyzi.

Egymást támogató és kulcsfontosságú prioritásként különös figyelmet kap a zöld és digitális átmenet kettősének fölgyorsítása. Ennek hangsúlyozása a környezetvédelmi célkitűzések és a technológiai fejlődés közötti összefüggés fokozott elismerését jelenti. Figyelemre méltó, hogy a trió holisztikusan közelíti meg a fenntarthatóságot, amely nemcsak az éghajlatvédelmi intézkedéseket, hanem a biológiai sokféleség védelmét, a fenntartható erőforrás-gazdálkodást és a fenntartható élelmiszer előállítási láncok fejlesztését is magában foglalja. Ez az integrált szemlélet tükrözi annak megértését és érvényesítésének szándékát, hogy a környezeti kihívások kezelése sokoldalú megközelítést és a fenntarthatóság különböző aspektusai közötti kölcsönös függőségek felismerését igényli.

A spanyol elnökségi program a REPowerEu-ra koncentrál

Az elnökségét megelőzően, 2023. júniusában Spanyolország benyújtotta kérelmét az Európai Bizottsághoz, hogy engedélyezzék a helyreállítási és ellenállóképességi tervének módosítását a REPowerEU fejezet hozzáadásával. A módosítás 18 új reformot és 25 új vagy megnövelt befektetést adna hozzá a tervezethez, melyeknek értéke 95 milliárd euró. Ez előre jelezheti a spanyol prioritások súlypontjait a spanyol EU-elnökség félévében.

A spanyol tervezet szerint nagyobb támogatást kapna az üzleti környezet megerősítése, aminek kiemelt célja a képzett munkavállalók bevonzása. A módosítások fő fókusza a gazdaság és a környezetvédelem, beleértve a megújuló energiát és a mezőgazdasági szektort is.

Prioritás a mezőgazdasági szektor fenntarthatósága, ezen belül a körkörös gazdálkodás népszerűsítése és a sivatagosodás elleni küzdelem, ami a spanyolok számára az utóbbi években különösen problémás terület. A módosításban nagyobb támogatást kapna a digitális biztonsági irányítás, és a lakhatási lehetőségek bővítése.

Energia tekintetében kiemelt területek az engedélyezési eljárás egyszerűsítése a megújuló energia projektek számára, valamint az elektromosság piaci árát alakító mechanizmus reformja. A spanyol módosítási tervekben megjelennek a spanyol kormány törekvései arra, hogy minél jobban leválasszák a spanyol villamosenergiahálózatot az orosz fosszilis energiahordozóknak való kitettségtől. Csak erre a célra 8 milliárd eurónyi összeget szánnak. A már meglévő tervek módosításaiban pedig a tavalyi évben tapasztalható infláció, és az ellátási láncok zavarai tükröződnek vissza. Mindez szintén összhangot mutat mind az Európai Bizottság, mind a spanyol kormány azon szándékaival, hogy az egyetlen ország irányában fennálló túlzott függőségeket megszüntessék.

A július 23-ra kiírt időközi parlamenti választások miatt azonban kihívások elé nézhet a spanyol elnökség. A közvéleménykutatások szerint Spanyolországban jobboldali fordulat valószínű, azonban kiszámíthatatlan, hogy a kormányváltás mennyire befolyásolhatja az éppen folyó elnökségi munkát. Így a jelenleg érvényes EU elnökségi prioritásoknak bizonyos hangsúly eltolódásokon túli átrendezése kevéssé valószínű.

Hosszabb távú célok – a spanyol-belga-magyar trió prioritásai

Az elnökségi trió egyik fő prioritása az Európai Unió globális verseny- és ellenállóképességének megerősítése. Ennek eszközét a zöld és digitális átállás párhuzamos előmozdításában látják. Ez magában foglalja a fenntarthatósági fejlesztéseket, beruházást, a digitalizáció és az innováció ösztönzését. A trió az átmenetben figyelembe kívánja venni Európa szociális és demográfiai kihívásait. Éppen ezért céljuk, hogy a program a méltányosság, igazságosság és inkluzivitás elvei mentén valósuljon meg, valamint biztosítsa a társadalmi kohéziót és a befogadó politikát.

A trió most kezdődött másfél éves elnökségi ciklusában fontos az EU nemzetközi partnerkapcsolatainak megerősítése. Az erős szövetségesekkel és globális partnerekkel való együttműködés által az elnökségi triónak célja az unió érdekérvényesítő képességének növelése a nemzetközi színtéren, valamint a globális stabilitás előmozdítása. E tekintetben hangsúlyt kap az Oroszországgal és Kínával kapcsolatos aggodalmak kezelése is. Ezek a prioritások az elnökségi trió kereskedelempolitikájában is visszatükröződnek majd. A program része az EU egységes piacának elmélyítése és a jövőbiztos gazdasághoz szükséges keretfeltételek megteremtése. A trió célja az akadályok felszámolása, valamint az egyenlő versenyfeltételek fenntartása a hosszútávú versenyképességhez és a fenntartható növekedés biztosításához. Ezt a kis- és középvállalkozások támogatásával, és az adminisztratív terhek csökkentésével képzelik, de az elnökségi trojka célja az unió költségvetési szabályainak felülvizsgálata is.

Ami a kutatás, az innováció és a digitális átalakulás fontosságát illeti, az elnökség kiemelten kezeli ezek jelentőségét a gazdasági fejlődés előmozdításában. Az uniós kutatási és innovációs együttműködés előtérbe helyezésével a cél a kulcsfontosságú kihívások kezelése és az új technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázása. Ide tartozik a kiberbiztonságra fókuszálva az űrinfrastruktúra fejlesztése, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása mellett a mesterséges intelligencia és az új technológiák felkarolása, és a 2030-as digitális évtized céljainak előmozdítása.

A polgárok védelme és az alapvető szabadságjogok megőrzése is a trió célkitűzései közé tartozik. Ez magában foglalja például a közös európai menekültügyi rendszer átfogó reformját, a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet, valamint a fellépést a gyűlöletbeszéddel, az intoleranciával és a nők elleni erőszakkal szemben.

Központi téma az éghajlat-semleges, zöld, igazságos és szociális Európa megteremtése. A Fit for 55 csomag végrehajtásával és a fenntartható kezdeményezések támogatásával az elnökségi trió célja, hogy felgyorsítsa a hatékony, körforgásos és zöld gazdaságra való átállást. Ennek eszköze a biológiai sokféleség védelme, a fenntartható élelmezési rendszerek előmozdítása, a közlekedés környezetbaráttá tétele, valamint a biztonságos és megfizethető energia biztosítása. Hozzátartozik a fenntartható erdőgazdálkodás és hatékonyabb hulladékgazdálkodás is, ezáltal a természeti erőforrások védelme és a környezet károsodásának mérséklése. Az élelmiszerbiztonság és ellenállóképesség biztosításához a jogi keretrendszer átalakítása is várható, így a mezőgazdaság, a halászat és a vízi kultúra fenntarthatósága is nagyobb hangsúlyt kaphat.

A spanyol elnökség – és a trió másik két tagja – számára kulcsfontosságú a határokon átnyúló energetikai infrastruktúrák fejlesztése, és a tiszta energiára való áttérés előmozdítása. Az energiapolitikában a biztonság, fenntarthatóság és megfizethető energia lesznek a ciklus hívószavai. Ez magában foglalja a spanyol elnökség számára különösen fontos uniós villamosenergia-piaci felülvizsgálatot, valamint a tiszta energiaforrások fejlesztésének támogatását. A környezetbarátabb technológiák előtérbe helyezése a közlekedési rendszerek területén is kiemelt jelentőséggel bír majd.

Amire érdemes figyelni

A trió 2024 végéig tartó elnökségi periódusa során érdemes lesz végig követni, hogy a soros elnökséget éppen betöltő ország saját nemzeti törekvéseinek érvényre juttatása mellett hogyan teljesíti majd a három ország által közösen kidolgozott másfél éves program prioritásait. Ugyanis a közösen elhatározott célok rá eső részének teljesítésében joggal számíthat a másik kettő támogatására az unió politikai vonzásokkal és taszításokkal, kölcsönös beszámításokkal és alkukkal működő erőterében.