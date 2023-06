Korábban kevés figyelem jutott a házak szigetelésére – írja a BBC-re hivatkozva a hvg.hu. Az Egyesült Királyságban a szigetelés nemcsak azért fontos, mert így pénzt tudnak a tulajdonosok spórolni, hanem azért is, mert a karbonkibocsátást lehet csökkenteni. Az Egyesült Királyság ugyanis vállalta, hogy 2050-re karbonsemleges lesz.

Most vannak ingyen pénzek a házak szigetelésére, de nem mindegy, hogy ezeket hol használják föl. Ha meglesznek az adataink egy egész város szigetelésének állapotáról, akkor egy adott városban arra tudják koncentrálni az összegeket, amelyek a legrosszabb helyzetben vannak.

– mondta a startup vezérigazgatója, Anthony Baker, aki nyolc műholdat akar a szigetelés ellenőrzésére:

ezek olyanok, mint a hőmérők az űrben.

A cégnek már 100 millió fontos rendelési állománya van, mert nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy a házuk szigetelésének állapota milyen.

Nemcsak a szigetelést vizsgálják a műholdak

Mérik az úgynevezett hőszigeteket is, amelyek leginkább a nagy autóparkolók, bevásárlóközpontok környékén alakulnak ki, és ha ezeket azonosítják, akkor a városi önkormányzat fákat ültethet a környéken, hogy mérsékeljék a hőmérsékletet.

A műholdak adatait felhasználhatják az ingatlaniparban dolgozó cégek, illetve a biztosítók is, sőt a hadsereg is érdeklődést mutat, mert a hőmérséklet alakulása számukra is fontos információ lehet, de a folyók vizének hőmérséklet-változása jelezheti azt, hogy megbomlott a környezet egyensúlya.

A szenzorokat már kipróbálták repülőgépen, így sokkal közelebbről lehet megfigyelni a házak szigetelését.

A mobilházakat az égből is figyelik

A Napi.hu korábban megírta, hogy nálunk is bevetik a megfigyelő rendszert csak nem a szigetelésre, hanem arra a hatóságok éves gyakorisággal ellenőrizhessék az építkezési változásokat, és szükség esetén fellépnek az engedélyeztetés nélkül megjelenő épületek tulajdonosaival szemben. És mivel a szabálytalan építkezés elévülési ideje tíz év, egy évtizedig bírság kivetésétől is rettegni lehet. Bővebben >>>