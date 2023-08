Az Európai Űrügynökség (ESA) ismét elhalasztotta az új Ariane 6 típusú hordozórakéta felbocsátását. Az első indítást most 2024-re tervezik, pontosabb időpont azonban csak az újabb, szeptemberi tesztek után adható – közölte kedden Josef Aschbacher, a párizsi székhelyű űrhivatal igazgatója.

1/Here below please find the updated schedule for Ariane 6 development. With this, @ESA, @ArianeGroup, @Arianespace and @CNES confirm that the inaugural launch is now targeted for 2024. https://t.co/TfWkVbRxA1