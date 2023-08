Ursula von der Leyen az X közösségi oldalon közzétett üzenetében hangsúlyozta: Ukrajna ereje az emberekben rejlik. Az Európai Unió gratulál Volodimir Zelenszkij elnöknek és minden ukrajnainak országuk függetlenségének napján – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

Ukraine’s strength lies in its people.



In their courage, their force and enduring hope in a future of peace and prosperity in a united Europe.



They are an inspiration to all Europeans.



Congratulations to @ZelenskyyUa and the people of Ukraine on #UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/rNmErYB9Fk