Egyre több játékos beteg New Yorkban az idei US Openen. A titokzatos betegség miatt a játékosok közül többen is rossz közérzetükről panaszkodnak az éppen zajló amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Az év negyedik, egyben utolsó Grand Slam-versenyén a korábbi világranglista-harmadik osztrák Dominic Thiemnek fel kellet adnia a meccset az amerikai Ben Shelton elleni második körben, hasfájásra és gyengeségre hivatkozva. Az osztrák játékos hányt is a mérkőzés előtt.

Korábban a finn Emil Ruusuvuorit is visszalépett a versenytől az Andrej Rubljov elleni első körben, mert rosszul érezte magát.

Az amerikai Christopher Eubanks is betegséggel küzdött a Benjamin Bonzi elleni második körben elszenvedett vereség során.

A tunéziai sztárjátékos, Ons Jabeur is gyengeséggel küzdött az Osorio elleni első körös találkozóján, ahol légzési problémákkal akadályozták a játékban, és többször is látták köhögni.

A jelenség miatt beindult a pánik New Yorkban, és heves találgatásokba kezdtek azzal kapcsolatban, hogy ezt esetleg egy újabb covid variáns, vagy egy teljesen ismeretlen – de másik – vírus okozza.