Kentucky keleti részén található Blue Grass Army Depot katonai létesítmény az egyik legnagyobb amerikai fegyverraktár, ahol a hagyományos lőszerek mellett vegyi fegyvereket is tárol a hadsereg.

Az amerikai hadsereg hamarosan megsemmisíti az itt tárolt 51 ezer darab M-55 típusú, szarin (GB) ideggázzal töltött rakétáit, ezáltal az utolsó vegyi fegyvereitől is megszabadul az ország.

Az Egyesült Államok egy több évtizedes kampány keretében kezdte el megsemmisíteni vegyi fegyvereit, melyekből az I. világháború kezdetétől a hidegháború végére 30 ezer tonnányit halmozott fel.

Az utolsó vegyifegyver-készletek egy részét már ártalmatlanították a múlt hónapban egy Colorado államban található speciális kémiai megsemmisítőközpontban (PCAPP), amelyet direkt az ilyen típusú fegyverek eltüntetésére hoztak létre az ötvenes években.

