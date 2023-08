A világ népességéből mindössze negyven embernek adatik meg a lehetőség, hogy részt vegyen a jövő évi Vendée Globe vitorlás versenyen, amely során az indulók egyedül, kikötés és külső segítség nélkül körbehajózzák a Földet. Most ismét minden esély megvan arra, hogy egy magyar hajós, Weöres Szabolcs is köztük legyen, erről is kérdeztük két verseny között a sportolót.

Küzdelem a mérföldekért Alig egy hete július 26-án ért célba az 50. Rolex Fastnet Race-en a New Europe, fedélzetén Weöres Szabolccsal és a Földet már öt alkalommal megkerülő magyar legendával, Fa Nándorral. A New Europe 3 nap 10 óra 28 perc és 57 másodperc alatt teljesítette az angliai Cowes és a franciaországi Cherbourg közötti távot. Így a Porthole szakportál beszámolója szerint Weöres Szabolcs a Fastneten 348 tengeri mérföldet szerzett a Vendée Globe szempontjából, ezzel megerősítve indulási esélyeit. Az idei, 50. verseny során több mint négyszáz hajó vágott neki az angliai Cowes-ból a 696 tengeri mérföldes (1298 km) távnak, hogy az Írország déli részénél található legendás Fastnet-sziklát megkerülve a franciaországi Cherbourgban érjen célba. Idén a Vendée Globera készülő versenyzők többsége is rajthoz állt. A New Europe az egytestűek között a jónak számító 35. helyen futott be.

Ez a verseny számunkra inkább egy időszak lezárását jelentette – fogalmazott a Napi.hu-nak Weöres Szabolcs.

Felidézte, télen komoly munkálatokat végeztek el a hajón: teljes generálon esett át a 2007-ben készült vitorlás. A New Europe nemrég szállt újra vízre, és a Fastnet volt az első próbatétele. Weöres Szabolcs arról is beszélt, hogy a három napos verseny nagyon komoly megmérettetés volt, ugyanakkor remek lehetőség is arra, hogy leteszteljék, milyen felkészültségi szinten állnak. A verseny viharos körülmények között indult, az első nap kimondottan kemény volt, a mezőny jelentős része rögtön fel is adta a küzdelmet, ám a két magyar vezette vitorlás jól vizsgázott, és különösebb technikai probléma nélkül teljesítette a távot.

Az elsődleges elvárás az volt, hogy a versenyt befejezzük, mert csak így kerülünk közelebb és közelebb a célunkhoz, hogy kivívjuk az indulási jogot a 2024 novemberében induló Vendée Globera – magyarázta Weöres Szabolcs, hozzátéve: a hajó és a technika abban a stádiumban van, amiben várták, de persze szükséges a további folyamatos odafigyelés és fejlesztés.

Lesz is rá mód, ugyanis a magyar hajós nem pihen. Előbb következik egy kisebb verseny még ősszel, aztán irány a Kávé útja, egy ötezer mérföldes táv a franciaországi Le Havre kikötőjéből Brazília partjait érintve a Karibi-szigetekig. Ezután néhány nap pihenő és egy újabb verseny keretében szólóban visszavitorlázik a szintén francia Lorientbe.

Kell is gyűjtögetni a mérföldeket, mert csak negyvenen állhatnak rajthoz jövő novemberben.

A huszonharmadik helyen állok a negyvenes mezőnyből, jelenleg biztosnak tűnik a helyem, ezt a pozíciót kell tartani

– osztotta meg a jó hírt a magyar hajós.

Minden induló álma, hogy befejezze a Vendée Globe-ot és nemcsak egy magyar, de egy francia hajós számára is elismerésre méltó már önmagában a kvalifikáció is – hangsúlyozta Weöres Szabolcs. Ugyanakkor ma még nem szabad összehasonlítani egy magyar és egy francia topversenyző lehetőségeit, utóbbit egy tömegbázis és egy kulturális alap is segít kitermelni.

Azonban a tudást mindenkinek meg kell szereznie, és a sikeres kvalifikáció azt feltételezi, hogy a sportolónak ez a birtokában van. Természetesen a győzelmi esélyekhez szükség van technikai felkészültségre is, ami viszont pénzbe kerül. Weöres Szabolcs ezzel kapcsolatban annyit árult el, hogy magyar szemmel hiába tűnhet komoly összegnek, a teljes mezőnyt nézve az egyik legalacsonyabb büdzsével gazdálkodik az őt segítő csapat.

Azonban van valami, amit pénzen nem lehet megvenni, ez pedig Fa Nándor tapasztalata.

Nagyon sokat számít a jelenléte! Fa Nándor a példaképünk. Külföldön is óriási elismerést szerzett azzal, hogy részese lett a Vendée Globenak. Megtiszteltetés, hogy bizalmat szavazott nekem, hogy segíti a felkészülésemet

– válaszolt felvetésünkre Weöres Szabolcs.

Suhajda Szilárd tragédiája kapcsán is feltört a vita, mennyire éri meg feszegetni a határokat.

Mennyire kockázatos vállalkozás egyedül a nyílt óceánon vitorlázni?

Minden természettel összefüggő sportnak megvan a maga veszélye, én ezt egy tervezett kockázatvállalásnak hívom

– mondta a Föld körbehajózására készülő sportoló. Ugyanakkor hangsúlyozta, a kockázatokat próbálják csökkenteni, és ennek eredményeként évről-évre egyre kevesebb a szerencsétlenség, és ezzel párhuzamosan egyre több a szerencsés kimenetelű baleset is. A kvalifikációs feltételek is egyre szigorúbbak, komoly technikai felkészültségnek kell megfelelni, és segítséget jelenthet az is, hogy a mentőeszközök, és a műholdas kommunikáció is óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban.

Nagyon remélnem, hogy segíti – mondta Weöres Szabolcs arra a kérdésünkre, hogy

a New Europe sikeres szereplése mekkora lendületet adhat a hazai szakágnak.

Ahogy engem is motivált Fa Nándor, aki mert nagyot álmodni, és egy óceánnal nem rendelkező ország vitorlázójaként annyi mindent elért, úgy én is nagyon boldog lennék, ha ugyanígy tudnék másokat lelkesíteni. Ösztönözném az embereket, induljanak el az úton, dolgozzanak keményen, és akkor innen, Magyarországról is bármit el lehet érni!

– hangsúlyozta Weöres Szabolcs.