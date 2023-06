Villámgyorsan terjedtek az interneten a megosztott fotók és videók az elmúlt órákban az Okinawa szigetén fekvő, homokos strandjairól ismert Nago város vérvörös vizű folyóiról, és tengerparti kikötőinek vizéről.

It’s the red sea, but not as you know it.



An area of usually clear blue water in Japan's Nago city has turned a deep shade of red after a beer plant sprung a leak https://t.co/HimJoteyFF