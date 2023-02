A Nexta közzétette Vlagyimir Putyin orosz elnök propagandistája, és jóbarátja, Vlagyimir Szolovjov kijelentéseit, melyeket az orosz állami tévécsatorna sugárzott. „Egy tipikus pillanat az állami tévécsatornán, az Oroszország-1-en: Vlagyimir Szolovjov propagandista ismét azt mondta, hogy Németország legitim katonai célpont, és Olaf Scholzot Hilterhez hasonlítja” – írja a Nexta az orosz tisztviselőről közzétett videó aláírásában.

