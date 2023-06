A Hawaii Vulkánmegfigyelő Intézet munkatársai a Nagy Sziget Nemzeti Parkban található vulkán csúcsán lévő webkamerák felvételein izzást észleltek csütörtökön, ami arra utal, hogy a tűzhányó elkezdett működni.

A kitörést szerdán, hajnali 4:44-kor rögzítették a webkamerák a Reuters szerint, és mivel a hegy teljesen be van kamerázva, élőben lehetett követni a kitörés.

A kitörés előtt az intézet arról számolt be, hogy a kutatók fokozódó földmozgások és a talaj deformációjának elváltozásait észlelték kedd este.

„Jelenleg nem látjuk aktivitás jeleit a hasadékövezetben” – mondta Mike Zoeller, a megfigyelőintézet geológusa.

Kīlauea volcano on Hawaii's Big Island has erupted and is gushing from a small pocket inside the crater. Warnings are now in place for the island. https://t.co/oPNMf9xU8b pic.twitter.com/6KX8XRK5cl