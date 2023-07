A Wagner-csoport már nem vesz részt jelentős minőségben és mennyiségben az ukrajnai hadműveletekben – közölte a Pentagon szóvivője.

A Wagner zsoldosai vélhetően segítettek Oroszországnak a Krím 2014-es annektálásában, ahogy részt vettek a közelmúlt legvéresebb ukrajnai csatáiban is: többek között Bahmut ostromában.

A Wagner magánhadsereg néhány héttel ezelőtt lázadt fel Moszkva ellen, ezzel megkérdőjelezve Putyin elnök hatalmát. A júniusi szembefordulást követően a Wagner zsoldosok számára az orosz vezetés felajánlotta, hogy csatlakoznak a hivatalos orosz hadsereghez vagy vezérükkel, Jevgenyij Prigozsinnal Belaruszban mennek, esetleg leszerelhetnek.

Vlagyimir Putyin azóta a Kommerszant nevű orosz lapnak nyilatkozva csütörtökön mindezt megerősítette, és arra is utalt, hogy a Wagner-csoport valódi vezére és parancsnoka mindvégig ő volt. Az orosz elnök azt szintén kihangsúlyozta, hogy az Orosz Föderációban nem létezik jogi keret a katonai magánszervezetek számára, vagyis a „Wagner nem létezik.”

„Putyin elnök már most elveszítette a háborút”

Korábban Joe Biden amerikai elnök egy finnországi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér jobb, ha óvakodik egy lehetséges mérgezéstől, és jó alaposan megnézi, hogy mi kerül a tányérjára. Továbbá az amerikai elnök ekkor azt is kijelentette:

Putyin elnök már most elveszítette a háborút.

Joe Biden a skandináv vezetőkkel folytatott megbeszélésén arról is beszélt, hogy az orosz elnök végül be fogja látni, hogy sem gazdasági, sem politikai okokból sem éri már meg folytatni a háborút. Ezen túl reményét is kifejezte, hogy Ukrajna addig is kellő fejlődésen fog keresztül menni, hogy kitartson, majd tárgyalóképes legyen végül Oroszországgal.

Csütörtökön Olekszandr Tarnavszkij, az ukrán hadsereg parancsnoka a CNN-nek elmondta: a hadsereg megkapta az USA által megígért kazettás bombák első szállítmányát: ezek gyökeresen meg fogják változtatni a harctéri viszonyokat, így Ukrajna sorsát a fronton.

(via BBC)