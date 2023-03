Matt Hancock volt brit egészségügyi miniszter 100 ezer WhatsApp-üzenetének kiszivárgása azt mutatja, hogy a képernyőfotók alapján történő vizsgálat még csak most kezdődik. Így reagált egy, a koronavírus-járványra adott Whitehall-válaszban részt vevő brit köztisztviselő, amikor arra kérték, gondolja végig, hogyan reagálna, ha az összes, ebben az időszakban folytatott magánlevelezése kiszivárogna a sajtónak – írja a Politico.

Pedig pontosan ez a rémálom-forgatókönyv történt Matt Hancockkal, a koronavírus-járvány kitörésének idején Boris Johnson kormányának egészségügyi miniszterével. A válság első napjaiban Matt Hancock által küldött és fogadott mintegy százezer WhatsApp-üzenetet Isabel Oakeshott, egy ellentmondásos brit újságíró adta át Daily Telegraph-nak, akit azért alkalmazott a miniszter, hogy segítsen megírni a hivatali idejéről szóló memoárját.

A jobboldali Telegraph, miután két hónapig titokban elemezte az üzeneteket, most napról napra ontja magából a címlapon a súlyos történeteket, sok közülük az általa ellenzett drákói Covid-korszak egészségügyi intézkedéseit veszi célba.

Az exminiszter máris kénytelen volt cáfolni azokat az állításokat, amelyek szerint figyelmen kívül hagyta a gondozóotthonokban végzett vizsgálatokkal kapcsolatos kulcsfontosságú tanácsokat. Más közzétett üzenetek szerint az arcmaszkokat csak azért írták elő az angliai iskolákban, hogy elkerüljék a Nicola Sturgeon skót miniszterelnökkel való vitát.

Miközben Hancock a hírneve megmentéséért küzd, a Westminster más ismert – és kevésbé ismert – személyiségei is kezdenek aggódni, hogy belerángatják őket a szivárogtatási ügybe.

Máris megjelentek olyan üzenetek, amelyek Hancock régi barátait és kollégáit festik fel rossz fényben. Gavin Williamson volt oktatási miniszter privát üzeneteket küldött Hancocknak, amelyekben gúnyolódott a tanügyi szakszervezeteken, és amelyek most a Telegraph címlapján jelentek meg.

A Westminster az elkövetkező napokban további ilyen kínos leleplezésekre készül, és senki sem tudja, hogy Hancock mely kapcsolatai kerülnek legközelebb célkeresztbe.

Több köztisztviselő is felvette a kapcsolatot a Politicoval, hogy elmondja, nyugtalanok amiatt, hogy a kiszivárogtatás során saját személyazonosságuk és Hancockkal való kapcsolataik részletei is napvilágra kerülhetnek. Aggodalmuknak adtak hangot amiatt is, hogy a minisztériumokon belül nem egyértelmű, hogy a hivatalos nyilvántartás hogyan vonatkozik a WhatsAppra.

A csoportos csevegés mákonya

A közvetlen felháborodáson túl azonban az üzenetek cache-je lenyűgöző ablakot nyit arra, hogyan hoztak döntéseket a kormányzat csúcsán állók egy egészségügyi vészhelyzet szorításában, és feltárja azt is, hogy a WhatsAppon keresztül történő kommunikáció központi szerepet játszott ebben a folyamatban.

Két, Hancockkal együtt dolgozó tisztviselő – egy köztisztviselő és egy kormánytanácsos –, akik mindketten névtelenségük megőrzése mellett nyilatkoztak, megvédték a WhatsApp használatát egy ilyen gyors tempójú környezetben.

A munkámhoz 100 százalékban elengedhetetlen volt. Amit az emberek most nem igazán értékelnek, az az, hogy hatalmas kihívást jelentett, hogy megpróbáltuk kideríteni, mi volt hiteles, és gyorsan döntést hozni

– nyilatkozta egyikük.

Az a könnyedség, amellyel a WhatsApp lehetővé teszi az üzenetküldő csoportok azonnali létrehozását, lehetővé tette, hogy a 10-15 legfontosabb emberrel egy adott témában gyorsan konzultáljanak, a csoport többi tagjának felügyelete mellett – magyarázták.

Mindketten rámutattak, hogy a WhatsAppot nem elszigetelten, hanem az e-mailek és más beszélgetések mellett használják, és különösen kora reggel és késő este, amikor a miniszterek és a tanácsadók fizikailag nem tartózkodnak egy épületben.