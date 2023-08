Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO igazgatója közölte, a fertőzöttek és a halálozások száma is csökkent azóta, hogy május végétől már nem minősül nemzetközi egészségügyi veszélyhelyzetnek a koronavírus. Ezzel együtt viszont az adatállomány is hézagosabb lett: júliusban a tagországok negyede osztotta meg a halálozási adatokat – írja az MTI.

Tedrosz hangsúlyozta, fontos a helyzetet szem előtt tartani, nem utolsó sorban a koronavírus mutációi miatt.

Magyarországon az Eris

A WHO szerdán érdeklődésre számot tartó variánsnak minősítette az Omikron-új variánsát, az EG.5 jelű Eris mutációt, ami egyre jobban fertőz a briteknél, de hazánkban is megjelenhetett. Ezen kívül még további kettő variáns terjedését követik fokozott figyelemmel: az Európában és Amerikában terjedő XBB.1.5-öt, és az Ázsiában megjelent XBB 1.16-ot.