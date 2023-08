Beregszászon találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a 128. különálló Kárpátaljai hegyi roham-dandár tagjaival.

A Twitter-oldalán számolt be a találkozóról képekkel és köszönetnyilvánítással. Az eseményt az első olyan alkalomnak tartja, amikor magyar katonákkal találkozott.

– fogalmazott az ukrán elnök.

Berehove. An important meeting with representatives of the Hungarian community and our warriors. The first meeting in this format.



We are all citizens of Ukraine, ethnic Hungarians, ethnic Ukrainians, and all our other national communities. We all defend our country, we all… pic.twitter.com/CM5T9LvC2P