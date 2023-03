A Karib-tenger kalózai filmsorozat sztárját személyesen fogadta az ukrán elnök Kijevben, hogy a háború gyermekekre gyakorolt hatásairól beszéljenek.

Orlando Bloom háromnapos látogatásán az ukrán főváros mellett Irpinben és Gyemidivben járt, és az ott élő gyerekekkel is játszott – írja a BBC.

Actor Orlando Bloom, a goodwill ambassador for the United Nations children's organization UNICEF, met Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in Kyiv https://t.co/0yVM6QIrLR pic.twitter.com/s2oF0moLEN