A kormány a magyar emberek nemzeti konzultáción kifejtett véleményéhez igazodva a minimálbér összegének 200 ezer forintra emelését tervezi - írta a közleményben Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A cél, hogy a gazdasági növekedés eredményeiből még nagyobb mértékben részesüljenek a munkavállalók, a hazai bérszínvonal vírusválságban is töretlen növekedése tovább folytatódjék. (A minimálbér 200 ezerre emeléséről korábban már Orbán Viktor miniszterelnök, Parragh László MKIK-elnök is beszélt, és egyetértett ezzel Varga Mihály pénzügyminiszter is - a szerk.)

A nemzeti konzultációs kérdőívet kitöltők 94 százaléka értett egyet azzal, hogy a minimálbér összege 200 ezer forintra emelkedjen. Jelentős tehát a társadalmi igény a legkisebb keresetek további növelésére - írta az ITM. A bérek 2010 óta folyamatosan emelkednek, az akkori szinthez képest jóval több mint kétszeresére nőtt a minimálbér és a szakmunkás minimálbér összege is. 2021 nyarán minden korábbinál többen, 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon, az év első felében 8,4 százalékkal nőtt a hazai átlagkereset. A járványhelyzetben a munkahelyeket és a fizetéseket is sikerült megvédeni - közölte Bodó Sándor.

A közlemény szerint a családi adókedvezménynek köszönhetően 2010 óta az egygyermekesek kereseteinek reálértéke több mint 67, a kétgyermekeseké 85, a háromgyermekeseké pedig 98 százalékkal nőtt. Ehhez képest a baloldali kormányok megelőző 8 évében a reálkeresetek mindössze 13,8 százalékkal növekedtek, és akkor még családi kedvezmény sem létezett - véli Bodó.

A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek vezetői, delegáltjai mellett Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is részt vett a konzultációs fórumon. Az egyeztetések heteken belül folytatódnak a szociális partnerekkel - olvasható az ITM közleményében.