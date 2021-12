Egy decemberben elfogadott törvénymódosítás értelmében 2022. január 1-től csak gyógyszerészek, vagy szakasszisztensek szállíthatják ki a vény nélküli, neten megrendelt gyógyszereket, ami lényegében e szolgáltatás megszűnését jelenti Magyarországon az interneten. Mindez az ötödik hullám küszöbén.

A törvénymódosítást átverő Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke, Hankó Zoltán szerint nemcsak a csomagküldést kell kivezetni a rendszerből, hanem a házhoz szállítás és internetes gyógyszerrendelés teljes és átfogó újragondolására van szükség - írja a szakportál.

A rendelés abban formában lehetséges továbbra is, ha az átvételhez helybe mennek a vásárlók. Ha nem gyógyszert, hanem vitaminokat, tápszereket, teszteket vagy kozmetikumokat rendel valaki, azokat továbbra is kiszállíthatja a futár, vagy átvehető csomagponton is.

Kaló Tamás, a Phoenix Pharma Zrt. vezérigazgatója korábban a 24.hu-nak nyilatkozva meglepőnek nevezte a törvénymódosítás időzítését. A koronavírus-járvány küszöbön álló ötödik hulláma miatt biztonsági megfontolásokból, a lakosság kifejezetten igényli, hogy otthonában vehesse át a gyógyszertári készítményeket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály nem foglalkozik a gyógyszertáron kívül (például benzinkutakon) forgalmazható vény nélküli gyógyszerekkel, sőt azzal sem, hogy tavasz óta már a – gyógyszertárral nem rendelkező – kistelepülések kisboltjaiban is lehet ezeket árusítani. Pedig ezeken a helyeken sem biztosított, hogy patikus adja át a gyógyszert, tanáccsal ellátva a beteget. Ezek a lehetőségek mégis megmaradhattak, míg a csomagküldés nem.