A Jooble álláskereső oldal elemzői adatbázisukból elemezték Magyarország munkaerőpiacát aminek köszönhetően kiderült, hol van az országban a legtöbb betöltetlen állás, melyek a legnépszerűbb szakmák és milyenek az átlagbérek. A szakértők ugyanakkor azonosították azokat a vezető iparágakat, amelyek a legaktívabban keresnek alkalmazottakat.

A legtöbb betöltetlen állás túlzottan nem meglepő módon Budapesten van (több mint 15 000 üres pozíció), a fővárost Pécs (kábé2900), Debrecen (2600 felett), Győr (2300 felett) és Kecskemét (mintegy 2200 állás) követi.

A magyarországi munkakörök közül a legkeresettebbek: takarító 150 000-170 000 havi fizetéssel, szakács, aki 350 000-500 000 forintot is meg tud keresni. Aktívan keresnek raktári dolgozókat is havi 250 000-320 000 forint fizetéssel, szintén népszerű a villanyszerelő aki 250 000-400 000 forintot is kereshet, valamint operátorokat is keresnek is 250 000-400 000 forintra becsült fizetéssel.

Az állásajánlatok számában 2022-ben iparági bontásban a következő a helyzet: Human Resources 12 467 álláshely, feldolgozóipar (11 035 álláshely), valamint a nagy- és kiskereskedelem 9596 munkahelyet kínál.

Az álláskeresők körében a legnépszerűbb állások: takarító, biztonsági őr, csomagoló, konyhai kisegítő és recepciós.