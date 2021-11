Feltehetően a pandémia miatt felerősödő egészségvédelmi elvárások is hozzájárultak ahhoz, hogy Nyugat-Európában megélénkült a vállalati célú autómegosztás használata 2020 eleje óta. Ehhez persze már a járványt megelőzően megfelelőek voltak az alapok, míg Magyarországon továbbra is a tradicionális mobilitási megoldások állnak a vállalatok érdeklődésének homlokterében – derül ki a Share Now és a HR Fest szeptemberben elvégzett felméréséből.

A leggyakoribb a tömegközlekedés (BKK, MÁV, Volán) munkavállalói használatának vállalati támogatása (ezt a felmérésben részt vevő 150 magyarországi cég- és HR-vezető 58 százaléka jelölte meg jellemzőnek). Ezt követi a saját tulajdonú gépkocsik használatának elősegítése (55 százalék), majd a dedikált és kulcsos céges autók (54 és 41 százalék).

„A mikromobilitási vagy a megosztott mobilitási eszközök vállalati penetrációja nálunk ma még lényegesen alacsonyabb, mint a hagyományosoké” – idézik Buday Bence, a Share Now ügyvezető igazgatóját a közleményben. Az autómegosztás a felmérést kitöltő cégek 27 százalékánál érhető el már most is, míg a rolleres vagy robogós munkába járás mindössze 8 százalékuknál. „Azok a vállalatok, amelyek már alkalmazzák a carsharinget, kiemelkedő mértékben, 95 százalékban elégedettek vele” – szögezte le a szakember, aki hozzátette: az üzleti döntéshozók egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy a legnagyobb ütemű bővülést a mikromobilitási eszközök felhasználásától várják. Ennek növekedését 73 százalékuk valószínűsítette, miközben 53 százalék a carsharing további elterjedésére számít.

A várható dinamika magyarázata egyértelműen az, hogy a válaszadók 70 százaléka szerint a hibrid munkavégzés új normaként marad velünk: úgy gondolják, hogy még két év múlva is legalább heti két napot töltenek home office-ban a dolgozók, ami a munkahelyi mobilitás növekvő fontosságát és vállalati támogatottságát vetíti előre.

A felmérésből az látszik, hogy már ma is egy jól érzékelhető vállalati kör használja aktívan az autómegosztást: a kitöltők negyede. További 57 százalékuk tartotta elképzelhetőnek, hogy a carsharing már a közeljövőben megjelenjen az üzleti vagy munkavállalói igényeket kiszolgáló mobilitási megoldások között, azzal együtt is, hogy eddig még nem vettek igénybe ilyen szolgáltatást. A jelenleg legjellemzőbb vállalati felhasználási módok az üzleti találkozók (67 százalék), a munkába járás (63 százalék), illetve a munkatársi juttatás (52 százalék).

„A carsharing mind alkalmi, mind rendszeres használata vonzó és költséghatékony megoldás lehet a munkaadók nagy részének, hiszen az autómegosztás egyszerűen illeszthető a vállalati cafeteria-rendszerbe, ráadásul szja-mentesen, azaz egyszeres költségszorzóval nyújtható” – fogalmazott Buday Bence. A költséghatékonyság amúgy is az egyik legelőnyösebb tulajdonsága a szolgáltatásnak: a felmérésre válaszolók 48 százaléka találta fontosnak, ezen csak a rugalmasság tett túl (53 százalék).

Fontos szempont az autók 7/24 elérhetősége, valamint az is, hogy a szolgáltatási díj minden jelentkező költséget egyben tartalmaz, így nem generál fix költséget a vállalatok számára, csakis a tényleges használatért kell fizetniük.