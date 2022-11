Megvalósulni látszik, amit Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az ÉVOSZ októberi fórumán a hazai építőipari kivitelezői ágazat legjelentősebb szereplői számára, a megnehezedő ágazati helyzet kapcsán megoldásként javasolt: „Vegyék meg egymást!” - írja a magyarepitok.hu.

A Dömper Kft. vezetése, amely korábban az autópályák 35 éves üzemeltetésére is pályázott, november elején már jelezte, hogy rendkívül nehéz döntéseket kénytelen meghozni. A hírek szerint ez a nehéz döntés a cégcsoport értékesítése lett: a Duna-csoport dobott mentőövet a megvásárlással a Dömper Kft.- nek és projektcégének, a Hidro-Duna Kft-nek.

A Dömper-csoport út és főként alagútépítésre specializálódott. 2021. decemberében el is nyerték az M1 és Esztergom közötti M100-as út kivitelezésének az északi, döntően alagutakból és völgyhidakból álló építési kivitelezési munkálatait. Ugyanakkor joggal bíztak az M0-ás befejező szakasza munkálatainak a jövőbeli elnyerésében, hiszen a hazai kivitelezési piacon is jelentős kapacitásokat fejlesztettek az alagútépítés terén - mutatja be a céget a magyarepitok.hu

Az M100-as út 2021-es árakon is több, mint 350 milliárdba kerülő, összesen hét év alatt megvalósítható projektkivitelezési szerződését a kormányzat végül 2022. szeptemberében, vélhetően forráshiány miatt felmondta, összességében több ezer milliárd forintnyi kivitelezést elhalasztva.