A hitelkártya versenytársává válhat az új pénzügyi szolgáltatás

Néhány éve indult el a „vásárolj most, fizess később”, azaz Buy Now Pay Later (BNPL) pénzügyi szolgáltatás az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, ma már több mint 30 országban, többek között Magyarországon is van ilyen fizetési lehetőség a piacon – hívta fel a figyelmet közleményében a Deloitte.