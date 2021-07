A Visegrád 700 program célja a helyszín teljes körű műemléki felújítása, illetve átfogó kulturális, turisztikai és közlekedésfejlesztési megújítása az 1335-ös visegrádi királytalálkozó 700. évfordulójára - mondta az MTI szerint Fodor Gergely, a programért is felelős kormánybiztos hétfőn.

Közölte azt is, hogy a királyi palota falai között jött létre 1991-ben a közép-európai közeledés fontos "állomása", a visegrádi négyek (V4) együttműködése is. A Visegrád 700 programmal most egy új korszak nyílik a Dunakanyar egyik leglátogatottabb műemléke történetében.