A boltos világ a bevásárlókosár egészét nézve túllépte a 2019-es szintet. Ez jó hír – a kereskedőknek -, közelebbről nézve azonban eléggé féloldalas a fogyasztás bővülése. Csak élelmiszerekből és napicikkekből vettek többet a magyarok, de ez is hozza azt a növekedést, amivel a boltos világ túllépte a járvány előtti szintet. A kevésbé jó hír az, hogy az iparcikkes piac azonban nem javult annyit, hogy elérje a járvány előtti forgalmat - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A webáruházak felére lassították tempójukat, persze azért így is felfelé húzták a mérleget.

Emellett kevesebbet is tankolnak az autósok, de ez talán nem is meglepő az üzemanyagok árai mellett, amin a befagyasztás sem sokat segített.

A heti monitoros KSH-statisztikában a december 4. és december 31. közötti időszak adatsora végül az év utolsó hónapjának boltos történése. A mostani mutató 11,7 százalékos mértéke kísértetiesen hasonlít a novemberi és a többi őszi hónap eredményeihez, a hagyományos boltok egészét nézve. Így a növekedés üteme is nagyon hasonló volt a korábbi hónapokhoz.

Az augusztus, szeptember, október hónapok szokásos havi mutatója (ez 2020-hoz képest mér) 5 százalék körül mozgott, a novemberi viszont ezekhez képest kisebb, csak 3,8 százalék lett. Az eltérés oka, hogy az előbbi hónapokban a webáruházak 10-20 százalékos mértékek mentén ugrottak meg, kivéve novemberben, akkor viszont érdemi növekedés a weben nem volt (0,9 százalékos számszaki növekedést jelzett a statisztika). Éppen ez hiányzott a megelőző hónapok nagyobb léptékeihez képest, ez okozza a jelzett ütemkülönbséget.

Ebből azért lehet arra következtetni, hogy a december teljes boltos statisztikája is hasonló lesz a novemberihez, mivel a webáruházak valószínűleg nem fognak kedvezőbb adatokat mutatni az év utolsó hónapjában sem, mint novemberben.

Kétféle mérést futtat a statisztika Az egyik, a heti monitoros adat folyó áron "nézi" a boltos világot 2019-hez képest az online kasszaadatok alapján, így ebben a webáruházak nincsenek benne. A másik, a szokásos havi statisztika, aminek vannak természetesen folyóáras adatai a teljes boltos világról, és van úgynevezett kiigazítatlan indexe is. Ez viszont az előző évhez, most éppen 2020-hoz viszonyít, mennyiségben, volumenben (az árváltozásokat kiszűrve).

Mivel 2020-ban összességében nem változott a boltos világ a járvány előtti 2019-hez képest (az éves mutató 99,9 százalék), így a 2021. évi 3 százalékos növekedés ugyanannyi mindkét megelőző esztendőhöz képest.

Az élelmiszeres, napicikkes piac mozgása is hasonló volt a korábbiakhoz év végén, így a novemberihez is a heti monitoros statisztikában, ezért ezzel a nagyságrenddel lehet számolni a decemberi számvetésben is. A 2019-hez mért 16 százalékos körüli folyóáras növekedés 2-3 százalék közötti mennyiségi (volumen) emelkedést jelenthet 2020-hoz képest az év utolsó hónapjában, jókora drágulással körítve, főleg 2021 második félévében.

Így a 2021 január-november időszak valamivel 2 százalék feletti, valamint az ehhez nagyon - egy tizednyire - közeli novemberi hónap emelkedése elkönyvelhető az éves eredménynek is, 2020-hoz képest.

Az élelmiszeres vásárlások 2020-ban is emelkedtek az előző esztendőhöz képest közel 3 százalékkal, így a boltos kajapiac 2019-hez mérve - a két esztendő alatt együtt – 5 százalékkal növekedett.

A heti monitoros statisztika is azt mutatja, hogy

az iparcikkes piac jócskán a járvány előtti szint alatt ragadt.

A javulás decemberben mindössze annyi volt - ez sem kevés persze -, hogy 2019-hez képest felére csökkent a visszaesés mértéke. Az az 1,2 százalék plusz pedig - folyóáras adat lévén - inkább nulla a drágulást is nézve.

Hiába nőtt a ruhás piac 2021 első tizenegy hónapjában 16 százalékkal 2020-hoz képest, ha közben akkor 25 százalékot esett. Így 2019-hez képest 10 százalék feletti a piacvesztés.

A bútor, műszaki cikk piacon 2021 január-november között 15 százalékos a visszaesés az előző esztendőhöz képest, tehát nem javított, hanem tovább rontott. És 2020-ban 12 százalékot már esett, így 2019-hez képest negyedét bukták piacuknak ezek a boltok.

A webáruházak is gyengébben muzsikálnak tempóban, hiszen a 2019-es és 2020-as egyaránt 40 százalék feletti növekedési ütem 2021 első tizenegy hónapjában felére esett.

Decemberben 35 százalékkal többet költöttek benzinre, dízelre a magyarok, mint 2019-ben. Ez szép lenne, ha nem ugrottak volna közben egekbe az árak. De így is 2021 januárja és novembere között közel 4 százalékkal többet tankoltak literben számolva, októberben 12, novemberben 6 százalékkal többet.

Mindezt úgy, hogy 2020-ban 10 százalékot esett az üzemanyag-piac literben számolva.