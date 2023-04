Általában két ciklust szoktak végig vinni a rektor kollégáim is, én is úgy tervezem, hogy ismét pályázni fogok. Mondhatom, én továbbra is elkötelezett vagyok a METU iránt, szakmai kihívást és motivációt jelent számomra minden nap. Ráadásul azok az elemek, amiket a rektori programomban meghatároztam, még a megvalósítás folyamatában vannak.

A felsőoktatást egy folyamatos átalakulás jellemzi, és ez manapság még inkább így van.

Például olyan nemzetközi trendekhez csatlakoztunk, amelyekben a képzési területeket fejlesztettük. Tartalmilag és módszertanilag nemzetköziesítettük az egyetem oktatási programjait, ami nem csak azt jelenti, hogy külföldi hallgatók érkeznek szép számmal, hanem ezzel egy ellentétes irányú folyamatot is elindítottunk, hogy a magyar hallgatók is tegyenek szert nemzetközi tapasztalatokra. Kellő külföldi hallgatói jelentkező esetén minden képzésünket tudjuk angol nyelven indítani.

Elindították az egyetemen a myBRAND képzési módszert. Ez miben más, miben különbözik a többi egyetem képzési módszerétől?

A METU-ra az alapítás óta jellemző egyfajta újító szellemiség. A jogelődünk vezette be például a kommunikációs szakokat, ami Magyarországon korábban nem is létezett, és ez a mai napig meghatározó eleme a képzési portfóliónak. Évről évre újabb és újabb képzések indultak, az egyetem vezetősége felmérte, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat, mire van igény a felsőoktatásban és mik a munkaerőpiac elvárásai. Jellemző nálunk a multinacionális cégek és a külsős oktatók bevonása, a záróvizsgákon nagy presztízsű vállalatvezetők vagy szakemberek ülnek. Ezek a folyamatok mind oda vezettek, hogy ma a hallgatók portfóliójára, a diákok szakmai kiteljesedésére koncentrál a Metropolitan.

A myBRAND lényege, hogy a hallgatók számára megpróbáljuk azt az ellentmondást feloldani, hogy az érettségizők számára a szak, amire jelentkeztek ne csak egy kifejezés legyen, ami majd később, sokszor csak az egyetemi tanulmányaik után válik szakmájukká, hanem a képzés első napjától mutassuk be a diákoknak, hogy hogyan lesz egy általuk választott szakból egy szakma, egy hivatás, az életük további részét meghatározó szakasz.

Ez persze nem mindig egyszerű, hiszen az alapképzés során lehet, hogy túl száraznak tűnik, amit az első két félév során tanulnak, de mi minden segítséget megadunk számukra ahhoz, hogy megértsék ennek a fontosságát. A továbbiakban pedig a tantárgyak keretében az ott megszerzett ismereteket és a gyakorlati tudást a saját szakmai portfóliójukban gyűjtik a diákok. Például a művészeti képzések esetében az alkotások gyűlnek egy digitális felületen vagy fizikális értelemben, de ugyanez történik a társadalomtudományi vagy gazdasági képzéseknél is. Ezek a portfóliók egészen a záróvizsgáig jelen vannak a hallgatók mindennapjaiban.

Fotó: Kurucz Árpád



Ezért is aposztrofálják magukat alkotóegyetemnek?

Igen, alkotó emberek közösségét építjük, az oktató-hallgató viszony a mentor és a friss ötletekkel rendelkező alkotó diák közötti kapcsolat. A művészeti területeken az alkotás természetes folyamat, a társadalom- és a gazdaságtudomány területén pedig inkább a projektalapú munkát, a csoportos együttműködést, az egymással való interakciós képzési modellt értjük alatta.

Hogyan épül fel az egyetem oktatói bázisa?

Több mint 400 oktatót foglalkoztatunk, köztük vannak főállású és óraadó tanárok is. Neves, feltörekvő fiatal vagy lélekben fiatal szakmai gyakorlattal rendelkező szakembereket alkalmaz a Metropolitan. Ez a tudatos döntés azzal kecsegtet, hogy a hallgatók a versenyszférából, vagy az innovációt működtető szervezetek képviselőitől, az adott szakma celebritásaitól hallgathatnak előadásokat, vehetnek fel kurzusokat. Ez az igény az egyetem részéről nagyon progresszív, és a nemzetközi trendekbe is illeszkedik. Ami engem egy kicsit meglepett, hogy szakmai részről is nagy igény van arra, hogy a cégvezetők átadják a tudásukat, tapasztalataikat. Például egykori METU-s hallgatók jelentkeznek, hogy a 10-20 éves tapasztalatukat szívesen megosztanák a Z-generációval. Egyébként több 100 céggel állunk kapcsolatban, képzéseink gyakorlat-orientáltak, ami azt jelenti, hogy kötelező szakmai gyakorlatot biztosítunk a hallgatóknak.

Mitől olyan népszerű a METU? Hány karon folyik oktatás, hány féle képzés közül választhatnak a diákok?

Kettő plusz egy karon folyik oktatás. A folyamatosan bővülő magyar és angol nyelvű kínálatban 30 alapszak, 25 mesterszak, 18 szakirányú továbbképzés és 7 felsőoktatási szakképzés közül választhatnak az érdeklődők. Az egyik karon kommunikáció, üzleti és turisztikai képzés van, ez a legnagyobb létszámú karunk, több mint 4500 hallgatója van. Húsznál is több alapképzésünk van, mindegyikre mesterszak épül, ahol nemzetközi érdeklődés van, szinte mindegyik szakot angol nyelven is indítjuk. A Művészeti és Kreatívipari Kar a másik karunk, ahol mintegy 1600-an tanulnak.

A nemzetközi diákok száma ezer fő felett van, körülbelül 6700 aktív hallgatónk van.

Ezzel mi vagyunk a legnagyobb magánegyetem Magyarországon.Bár jelenleg az alapképzésben nincs államilag finanszírozott szak, ennek ellenére nagyon sokan jelentkeznek. A mesterszakokon viszont elérhetők az államilag támogatott képzések is. A harmadik szervezeti egységünk pedig a Szakirányú Továbbképzési Központ. Itt nem ritka, hogy egy-egy cégtől érkezik igény arra, hogy egy új módszert, tudást, kompetenciát átadó kurzust hozzunk létre. Ez a típusú képzés azért népszerű, mert nagyon gyorsan tud reagálni a munkaerőpiaci folyamatokra. Nálunk is indul majd az egy év alatt elvégezhető mesterképzés is, amire a jogszabályok most adnak először lehetőséget. A következő években szeretnénk a diákok számát tízezer körülire emelni, újabb és újabb szakok akkreditálásával és egy integrált campus fejlesztést is tervezünk az Infoparkban.

Véget ért a felsőoktatási felvételi időszak. A Metropolitan is változtatott a felvételi eljáráson?

Igen, az egyetem illeszkedett a friss rendelet adta lehetőségekhez, 2023-ban mi is éltünk azzal, hogy nem kérünk a hozzánk jelentkező diákoktól emelt szintű érettségit, megszüntettük a minimum ponthatárt, és a társadalom- és gazdaságtudományi területen az ötödik választható érettségi tantárgyak körét is bővítettük. Mi befogadó egyetem vagyunk, a számok is azt bizonyítják, hogy a hallgatók lemorzsolódása sokkal alacsonyabb, mint más egyetemen, 10 százalék alatt van. Hiszünk az oktatási módszereink hatásosságában és módunk és tudásunk van a hallgatóink szelektív fejlesztésére. Így óriási fejlődési utat tesz meg egy-egy hallgató. Az alacsony pontszámmal bekerülő hallgatók a második szemeszter után sem esnek ki nagyobb arányban, mint a magasabb pontszámmal belépők.

Beszélt az egyetem nemzetköziesítéséről. Vannak partnerségi kapcsolataik külföldi egyetemekkel?

Fontosnak tartom a magyar hallgatók nemzetközi mobilitásának növelését, egyelőre azonban több külföldi diák jön hozzánk, mint ahány METU-s hallgató az Erasmus-program keretében külföldre megy tanulni. Jelenleg közel 200 külföldi egyetemmel van partneri kapcsolatunk.

Mennyire követik nyomon a hallgatóik diploma utáni életpályáját?

A Diplomás Pályakövetési Rendszerben azt látjuk, hogy a diákjaink a munkaerőpiacon néhány hónapon belül elhelyezkednek, és az országos átlag feletti jövedelmet kapnak.

A pandémia miatt a digitalizációs kihívások milyen változást hoztak az egyetem életében?

A koronavírus-járvány alatt felgyorsult nálunk is és elterjedt az online térben történő oktatás. Megsokszorozódtak a digitálisan átadható tartalmak. Harmadik éve egy 1000 licencből álló digitális tanagyagcsomagot is biztosítunk a hallgatóinknak. A Coursera globális tudásmegosztó platformnak jelenleg 4000-nél is több kurzusához férhetnek hozzá a diákok, amit folyamatosan közel 1000 hallgatónk használ is.

Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA 2018 óta a METU rektora,

2013-ban lett Ybl Miklós-díjas építész,

Alkotó építészeti munkásságáért, a felsőoktatásban folytatott sikeres tevékenységéért Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült 2017-ben,

Alapképzéses diplomáját a németországi Würzburg-Schweinfurt Alkalmazott Tudományok Egyetemén 1995-ben szerezte,

Okleveles építész diplomáját a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskola mesterképzésén szerezte,

1999-ben a Pécsi Tudományegyetemen kapta meg DLA-minősítését 2006-ban, majd ugyanitt lett habilitált doktor 2008-ban.

2013-ban nevezték ki egyetemi tanárnak.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Budapesti Metropolitan Egyetem közreműködésével jött létre.