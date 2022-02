A célja egyrészt az, hogy a csapat visszakerüljön a NB I-be - mondta Világi Oszkár, hozzátéve: "következő szezon elejére készen kell lennie a csapatnak arra, hogy feljusson". További cél, hogy igazi szurkolói közösség épüljön Győrben.

"A kluboknak közösségteremtő erejük van" és szeretné, ha ez az ETO FC-nél is ismét megjelenne, ahogy a DAC-nál is tapasztalni lehet. Elmondta, hogy a folytatásban a jelenlegi csapatnak adna bizalmat és szeretné, hogy a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia tehetséges növendékei is hangsúlyosabb lehetőséget kapjanak a szereplésre. A csapat úgy tud majd jól építkezni, ha az infrastrukturális háttér is fejlődik. Világi Oszkár bízik abban, hogy a stadion körüli tulajdonosváltás a közeljövőben tisztázódik és sikerül az új tulajdonossal megegyezni a stadion és pálya használatát illetően.

Dézsi Csaba András polgármester elmondta, hogy Mányi József, a klub korábbi vezetője "az elmúlt években talpra állította a csapatot és stabil klubot varázsolt belőle az NB II-ben", de nem szerette volna NB I-be vinni. Világi Oszkár először elutasította a felkérést, végül kihívásként tekintve rá és elfogadta a feladatot - mondta Dézsi.