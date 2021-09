A szigorítások miatt nőtt a beoltottak száma Szlovéniában

Szeptember 13-19. között 84 ezerrel nőtt az újonnan beoltottak száma az országban, ilyen heti adatra június eleje óta nem volt példa. Megváltozott a vakcinák iránti kereslet is. A Pfizer/BioNTech-féle vakcinát továbbra is sokan kérik, de az elmúlt két hétben a legtöbben a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen egyadagos koronavírus elleni vakcinájával olttatták be magukat, mert ennek felvétele időpontjától a beoltottak már jogosultak a védettségi igazolásra - írja az MTI.