A vevők harmada már applikációt is használ a bevásárláskor

Digitális szórólappal és extra kedvezményekkel, promóciókkal reagál a Lidl a vásárlók átalakuló igényeire. Az infláció hatására sokkal jobban megnézik a vásárlók egy-egy termék árát, és az ár-érték arányt mérlegelve egyre többen a jó minőségű saját márkás termékeket keresik, de jobban figyelnek az akciókra, kedvezményekre is. Ezért a Lidl vásárlói a hagyományos, újságban meghirdetett akciókon felül is jelentős összeget spórolhatnak a Lidl Plus applikáció segítségével. Az áruházlánc ráadásul a törzsvásárlóknak egyedi kedvezményeket és nyereményjátékokat is elérhetővé tesz.