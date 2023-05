A genfi egyezmény kimondja a kórházak védelmét háború idején, kezdte előadását Kovács László dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Ehhez képest az orosz-ukrán háborúban márle csak Kelet-Ukrajnában, 62 egészségügyi dolgozó halt meg, 52 egészségügyi dolgozó sérült meg,ért támadás, 181 egyéb egészségügyi intézményt ért támadás. A háború kirobbanása óta több mint. Ma már a katonák szenzorokkal vannak felszerelve, megváltozott a hadviselés, olyan új technológiák jelentek meg, melyek az egészségügyet is érintik. Ezért is állították fel a Magyar Honvédségben a kiber és információs műveleti központot, hiszen arra is fel kell készülni, hogy a háború eszkalálódik. Kiemelte: az egészségügyi rendszerek már most is célpontok, jelenleg is gyűjtik a különböző adatbázisokban az egészségügyi dolgozók és az orvosok adatait.