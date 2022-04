A bűnszervezet a valós gumiabroncs-kereskedő társaságok alá külföldi és magyar cégekből álló fiktív céghálót épített. A Kínából importált gumiabroncsokat ezeken a szlovák, cseh és magyar társaságokon futtatták át, hogy elkerüljék az adófizetést - számolt be az adóhivatal.

A Távol-Keletről érkező áru jellemzően Szlovákiában és Csehországban került szabad forgalomba, majd időszakosan váltogatott, hazai eltűnő kereskedőkön keresztül jutott el a tényleges értékesítőkhöz.

Ezzel az értékesítők azt a látszatot keltették, mintha a kínai importból származó gumiabroncsokat Magyarországon szerezték volna be, így elkerülve az áfafizetést . Amellett, hogy ezzel a módszerrel több mint 400 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek, versenyelőnyt is szereztek a legálisan működő kereskedőkkel szemben.

A többszintű céghálózat busás hasznot termelt. A bűnszervezet tagjainak több nagy értékű ingatlanja volt, köztük egy félmilliárdot érő nyaralóval a Spanyol fennhatóság alá tartozó Baleár-szigeteken. Az okozott kár és a várható bírság biztosítására a NAV nyomozói bankszámlákat, ingatlanokat, gépjárműveket zároltak másfél milliárd forint értékben.

A NAV határokon is átnyúló akcióban számolta fel a bűnszervezetet. A nyomozók IT-szakemberek és járőrök támogatásával tartottak kutatásokat és lefoglalásokat itthon, és külföldi hatóságok bevonásával Szlovákiában, Spanyolországban is zajlottak kutatások. A nyomozók 7 gyanúsítottat hallgattak ki, akik közül 5 főt őrizetbe is vettek.

A Tatabányai Járásbíróság a szökés, elrejtőzés, bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt elrendelte az őrizetbe vett gyanúsítottak letartóztatását. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz - derül ki a közleményből.