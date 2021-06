Az adósok egy része örül, másik része bosszankodik, hogyha szerepel a neve a KHR listán, vagyis nyilvántartják a Központi Hitelinformációs Rendszerben. „Kétféle adóslista van: az egyiken a késedelmesen fizető, vagy hosszú idő óta nem teljesítő ügyfelek vannak, a másikon épp ellenkezőleg, az időben fizető, megbízható adósok találhatók” – mondta Bódizs Kornél, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információ Szolgáltatók Szövetségének elnöke.

A különbség technikai értelemben leginkább abban rejlik, hogy a rossz adósok automatikusan kerülnek fel a listára, a jó adósok viszont önkéntesen kérhetik a felvételüket. Méghozzá azért, hogy jelezzék a bankok számára: ők megbízhatóan fizetnek, ezért egy jövőbeli, akár nagyobb összegű hitelt is teljes nyugalommal folyósíthat részükre az adott pénzintézet. A bankok élesen megkülönböztetik a két listát, és ez utóbbi esetben az adós csak jó pontokat gyűjthet.

Nem ennyire vidám a helyzet, ha valaki felkerül a megbízhatatlan adósok listájára. A Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese, Bartók György szerint a magánszemélyek neve akkor jelenhet meg a lajstromban, ha legalább kilencven napig nem fizették fennálló törlesztő részletüket, és legalább a mindenkori minimálbért (jelenleg valamivel több, mint bruttó 167 ezer forintot) elérő tartozásuk van a hitelintézetük felé. A vállalkozásoknál annyival szigorúbb a szabályozás, hogy náluk már harminc nap nemfizetés után felkerülnek KHR rossza adósok listájára.

A KHR feketelista (régebbi és közismertebb nevén BAR lista) fontos támpont a hitelintézeteknek, amelyek hitelfolyósítás előtt tájékozódhatnak az ügyfelekről. Ha egy adós a jól fizetők között van, a bank is kisebb kockázatokat fut, és jóval hamarabb dönthet a finanszírozás mellett. A negatív lista ezzel értelemszerűen ellentétes színben tünteti fel az ügyfelet.

Ha az egykori rossz adós kifizeti a meglévő tartozását, fent marad a neve a rendszerben, de azon nyomban passzív státuszba kerül, egy éven belül pedig teljesen lekerülhet a listáról. Érdekes kérdés, hogy mi van akkor, ha a bank tevékenységébe már nem fér bele a tartozás kezelése, és eladja azt egy követeléskezelőnek? Bódizs Kornél itt először azt hangsúlyozta, hogy az önmagában még nem jelent szankciót, ha egy követeléskezelő veszi át az ügyet.

Gyakran előfordul azonban, hogy nem az eredeti tartozást téríti meg az adós, hanem egy megállapodás keretében alacsonyabb összeggel végtörleszt. Ilyenkor a KHR rendszer jelzi, hogy engedménnyel teljesített, és még öt évig tárolja a passzív adatot az adósról. A pénzintézetek viszont mindenképp látják, hogy együttműködő volt az ügyfél, ez pedig jó pontot jelent egy jövőbeli hitelfelvételnél, és nagyon sok banki termék ismét elérhetővé válik számára. Klasszikus példa lehet erre az esetre, és több tízezerre tehető Magyarországon a devizahitel tartozásból engedménnyel, szabaduló ügyfelek tábora.

A negatív adóslistára felkerült, és az együttműködésre képtelen ügyfelek akár búcsút inthetnek az állami támogatásoknak is, legyen szó akár a babaváró kölcsönről, akár a CSOK-ról – mondta Bartók György. Amennyiben ugyanis ezekhez hitel igénybevétele is társul, úgy ott a negatív KHR információ kizáró ok lehet. Így ez akár az egész projektet is bedöntheti.

A Központi Hitelinformációs Rendszer nyilvános, így mindenkinek érdemes a kezelőhöz, a BISZ-hez fordulnia, ahol díjmentesen tájékozódhat a státuszáról.