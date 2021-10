A vállalkozásoknak november 20-ig kell eldönteni, hogy a csoportos társasági adóalanyiságot választják-e – hívja fel a figyelmet a Mazars. Eddig a jogvesztő határidőig lehet beadni a kérelmet arra vonatkozón is, amennyiben új tag kívánna csatlakozni a csoporthoz.

Az adómegtakarítás mellett a szakértők szerint az adminisztratív terhek csökkentése is vonzó opciót jelent a cégek számára – hiszen a tagok az egymással folytatott ügyleteikre vonatkozóan nem, vagy csak részben kötelesek alkalmazni a transzferárazási szabályokat –, viszont a bonyolult szabályozásban rejlő buktatók miatt érdemes körültekintően eljárni.

Érdemi adómegtakarítással járhat olyan cégek esetében, ahol veszteséget termelő csoporttag van, hiszen a csoporttagok egymás között a megadott szabályok szerint érvényesíthetik veszteségeiket.

További megfontolást igényel, ha a csoport valamely tagja egyébként adókedvezmény érvényesítésére jogosult, illetve a már megkezdett adókedvezményét érvényesítené tovább, hiszen eltérő szabályok vonatkoznak például a fejlesztési adókedvezményre, valamint a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményére – hangsúlyozta dr. H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója.

Az adóigazgató szerint: "különösen megfontolandó a tao-csoport választásának kérdése olyan magyarországi kapcsolt vállalkozások esetében, amelyek között nagyszámú dokumentálandó tranzakció zajlik, valamint abban az esetben is, ha a szokásos piaci ár megállapítása az ügylet speciális jellege miatt nehézségekbe ütközik.”

Ezeknek a vállalkozásoknak 2019. január 1-jétől van lehetőségük a csoportos társasági adóalanyiság választására. Már az induló évben számos iparágból több mint kétszáz csoport nyújtotta be a kérelmét, ami ezernél is több vállalkozást érintett. Ez a szám évről-évre tovább emelkedik. A csoportok átlagosan 2-5 cégből állnak, és a kormányzati számítások szerint, a csoportos társasági adózással a cégek összességében akár 15 milliárd forintot is megtakaríthatnak.