Hétfő délutánig több mint 1400 kárbejelentés érkezett az Aegon Biztosítóhoz a múlt heti szélsőséges időjárást követően. A károsultak háromnegyede jégverés által okozott kárt jelentett be az Aegon kárrendezési csatornáin, de a vihar és a felhőszakadás pusztított. A vihar leginkább Baranya, Somogy és Bács-Kiskun megyéket érintette. A piacvezető lakásbiztosító szakértői szerint a következő napokban jelentősen nő majd az újabb bejelentések száma, így a káresetek száma eléri majd a háromezret, a teljes kárérték pedig a száznyolcvanmillió forintot.

Az Aegon Biztosító most is extra kárszakértői kapacitással dolgozza fel a kárbejelentéseket, és gőzerővel üzemel a telefonos, valamint a videós kárfeldolgozás is. A biztosító azt kéri az ügyfeleitől, hogy lehetőség szerint azt megelőzően dokumentálják képekkel a viharok okozta károkat, mielőtt elkezdik a halasztást nem tűrő helyreállítási munkákat, és a károk bejelentéséhez használják az online ügyfélszolgálati csatornákat. Ehhez egy mobiltelefon is elég, viszont nagyban segítheti a kárszakértők munkáját – hívja fel a figyelmet a biztosító.

Az Aegon a jelenlegi hőhullám nyomában érkező lehűlés kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy a múlt hét végi szélsőséges időjárást újabb követheti, ezért érdemes felkészülni az érkező hidegfrontra és az azzal járó heves zivatarokra, vagy szupercellákra.

Fedett és zárt helyen tárolni az értékeket és a járműveket, zárva tartani a házak és lakások ablakokat, körültekintően parkolni az autókkal, valamint az elektronikai berendezéseket is érdemes lecsatlakoztatni a hálózatról, ha vihar várható, így elkerülhető a villámok következtében kialakuló túláramok rongáló hatása. Viharos időben különösen fontos, hogy a házi kedvenceinknek is gondoskodjunk védett helyről.