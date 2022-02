Az utóbbi 120 év egyik legszárazabb éve volt a 2021-es. Úgy tűnik, idén télen elmaradt a talajok téli nedvességgel való szokásos feltöltődése.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az ország délnyugati és északkeleti sarkait kivéve jelentős, 50-90 milliméternyi nedvesség hiányzik a felső egyméteres talajrétegből mondta – Polgárné Sarok Edit, az Agroinform.hu szakújságírója az InfoRádióban.

Bár az őszi vetések – a kalászosok és a repce is – egyelőre jó állapotban vannak, a talajok jelenlegi állapota miatt már egy rövidebb aszály is érzékenyebb veszteséget okozhat a növénykultúrákban. Vagyis nagy a kockázata annak, hogyha tavasszal és nyár elején szárazabb időszak jön, a szokásosnál is rosszabbul vészelik át ezt az időszakot, miután csak kevés tartalék van talajban.