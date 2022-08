Két év kihagyás után visszatér a Sziget Fesztivál, és vele együtt az ingyenes és anonim STD-szűrés is Hajógyári-szigeten. A szexuális úton terjedő betegségek (STD-k) szűrését évek óta a Pozitív Élet Alapítvány és partnere, a Magyar Dermatológiai Társulat biztosítja a rendezvényen.

A fesztiválozók tesztelése azért is fontos, mert a pandémia miatt az elmúlt években világszerte jelentősen visszaesett a nemi úton terjedő betegségek miatt szűrővizsgálatra jelentkezők száma.

Ingyenes és anonim



A gyorstesztes HIV-, hepatitis B-, C- és szifiliszszűrést a Sziget Civil Falujában végeztethetik el a fesztiválozók - a tesztelés körülbelül 20 percet vesz igénybe.

A helyszínen dolgozó orvosok és egészségügyi dolgozók magyar, angol és német nyelven is kézzelfogható tanácsokat is adnak, illetve válaszolnak a fesztiválozók kérdéseire is.

Mint írják: az Egyesült Államokban a járvány első évében, 2020-ban már 50 százalékkal esett vissza a HIV-szűrések száma. A WHO adatai szerint Európában ugyanebben az évben körülbelül 1 millióval csökkent a HIV-tesztek száma, az európai országok többségében tavaly már 50 százalékkal kevesebb tesztet végeztek el, mint 2019-ben.

Magyarországon évente mintegy 200-250 embernél diagnosztizálják újonnan a HIV-fertőzést, közülük sajnos minden ötödik ember már későn, a betegség AIDS-stádiumában kerül az ellátórendszerbe.

Ugyancsak komoly probléma a hepatitis C, amely a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) becslése szerint szexuális úton is terjedő vírusos májgyulladásként 50 ezer embert érint Magyarországon. Az érintettek többsége nincs is tisztában azzal, hogy fertőzött lehet.