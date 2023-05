Új lendületet vett a hazai repülőgép-szerelő oktatás. Az Aeroplex Kft. és a csepeli Kossuth Lajos Kéttannyelvű Technikum 2016-ban kötött megállapodást a duális képzésről. Idén több mint 20 év után ismét valós repülőtéri és hangár környezetben az Aeroplex műszaki bázisán tettek vizsgát a középiskolai képzésben végzős repülőgépszerelő és műszerész technikusok.

Az Aeroplex a gyakorlati oktatás feltételeinek a megteremtéséhez 180 millió forintos beruházást valósított meg, oktatótermet és tanműhelyt hoztak létre, mondta Szabó Zsolt az Aeroplex Kft. oktatási csoportvezetője.

Kép: Aeroplex Kft.



Jövőre megduplázzák a vizsgázók számát



A gyakorlati oktatás a cégnek havonta 5-6 millió forintba kerül, a duális együttműködés kezdete, vagyis 2016 óta egyértelműen pozitív, növekvő trendet tapasztalnak, egyre több fiatal választja ezt a pályát - erősítette meg a szakember.

Példaként elmondta: a korábbi években átlagosan 10-16 fiatal végzett repülőgép-szerelő és műszerész szakon, idén már 21 tanuló vizsgázik, jövőre pedig már közel ötvenen lesznek.

Az ezt követő évfolyamok még ágazati alapvizsga előtt állnak, vagyis még nem tudjuk, hogy hányan tanulnak tovább ezen a szakon, de optimisták vagyunk, hogy a trend folytatódik és évente átlagosan akár 50-60 diák szerezhet repülőszerelői végzettséget – mondta Szabó Zsolt.

Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy a tapasztalatok szerint a diákok tíz százaléka tanul tovább a felsőoktatásban. A felsőfokú képzésben egyébként a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Közlekedésmérnök és Járműmérnöki Karával évek óta duális partnerségi kapcsolatban állnak.

Az egyetem légi járműmérnöki mesterszakán 2020 óta a hallgatók részben az Aeroplexnél teljesítik a szükséges krediteket, illetve már ezen a ponton munkaszerződéssel is rendelkeznek. A jövőben pedig szeretnék elérni, hogy a BME-n alapszintű végzettséget is lehessen szerezni légijárművek szakon.

A légiipar is munkaerőhiánnyal küzd

Óriási munkaerőhiánytól szenved a légiipar, csak az Aeroplex Kft.-nél több mint 30 pozíció vár betöltésre. A cég három üzletágában nagyságrendileg 750-en dolgoznak – mondta Demény Árpád, a cég ügyvezető igazgatója a Napi.hu-nak

2012-ben váltak önálló céggé, 2016-ban indult egy reorganizáció a vállalatnál, akkor stratégiát is váltottak. Ekkor jöttek arra rá, hogy a vállalat a hatalmas know-how-ját, tudását csak úgy tudják átmenteni, ha eredményesen hatékonyan és profitábilisan működnek.

A légiipari cég árbevétele amíg 2016-ban 5-6 milliárd forint volt, tavaly már 22 milliárdra nőtt, 2023-ban pedig elérheti a 28 milliárd forintot is

– válaszolta az ügyvezető.

Míg egy autót a szervizben néhány nap alatt megjavítanak, egy repülőgép szervizelése 15-60 napig is eltarthat, pláne, ha alkatrész ellátási gondok miatt történik a csúszás. Ha a logisztikai lánc felborul, az súlyos problémákat is okozhat a társaságoknál.

Évente az Aeroplex 100-120 gépet szervizel, főleg Airbusokat és Boeingeket javítanak. A DHL az egyik legnagyobb ügyfelük, de Ryanair és WizzAir gépeket is javítanak, de a Condor, az Air Explorer, és az Eurowings is, és a Magyar Honvédség repülőit is karban tartják. A másik üzletágukban a forgalmi karbantartásban pedig 50 ügyfelet, a Budapesten megforduló repülőgépek mintegy 80 százalékát szolgálják ki - tette hozzá Demény Árpád.

Affinitás és hajlandóság

A szerelők fizetése nagyon sok mindentől függ, de aki most végez technikusként a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Technikumban az nagyjából bruttó 400 ezer forint kezdő fizetésre számíthat, mondta Vasas Anikó, az Aeroplex HR igazgatója.

Kiemelte: aki nyitott arra, hogy fejlődjön és tanuljon és különböző repülőgéptípusok szereléséhez szükséges engedélyt, valamint szakszolgálati engedélyt szerezzen, az 4-5 év alatt a fizetését akár meg is duplázhatja.

Tapasztaltabb, több képesítéssel rendelkező repülőműszaki szakemberek esetében a 900 ezer forint és egymillió forint közötti kereset is elérhető az Aeroplexnél, az angol tudás az alap, mivel a repülőgépszerelés nyelve az angol – tette hozzá a szakember.