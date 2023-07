Tovább emelte a tétet a Penny, ezzel élre tör az élelmiszerláncok közötti árversenyben: az üzletlánc a kormány által meghatározott 20 termékcsoport mellett további 20 kategóriára is kiterjeszti az akcióit.

Ráadásul nem csak a kedvező áron beszerezhető árucikkek száma duplázódik meg, hanem a kötelező árengedmény mértékét is akár meg is háromszorozza. A kiterjesztett akciókkal a Penny összesen 40 termékcsoport termékeire ad akár 30 százalékos árengedményt.

Jó hír a vásárlóknak, hogy ez nem egy egyszeri alkalom:

a rendeletben rögzített 20 fix termékkategória mellett a további 20, nem kötelező kategóriában négy héten keresztül más-más árucikkek ára csökken jelentős mértékben, legalább 30 százalékkal.

Az önként vállalt akciózással a Penny lehetőséget teremt arra, hogy a vásárlók ne csak az alapvető élelmiszereket tudják beszerezni jelentős árengedménnyel, hanem más termékkategóriákban is érdemben csökkenthessék kiadásaikat.

Az önként vállalt akciózás keretében a következő négy hétben legalább 30 százalékkal alacsonyabb áron juthatnak hozzá a vevők egyes

tisztítószerekhez,

háztartási papírárukhoz,

konzervekhez,

fagylaltokhoz,

valamint sós és édes nassolnivalókhoz.

A Penny elsőként ígért rá a június 1-től életbelépő kötelező akciózásra: a rendeletben meghatározott 20 termékkategóriában az árakat 10 helyett egyből akár 30 százalékkal csökkentette.

Az akciókon felül további kedvezményeket is igénybe tudnak venni a vásárlók. Jóval többet takaríthatnak meg azok, akiknek Penny kártyájuk van.

A kártyával további 150 akciós ajánlat közül választhatnak a boltlánc hűségprogramjában résztvevők. A jelentős árengedmények a magyarországi bolthálózat mind a 229 üzletében egyformán elérhetők.

Az akciók mellett tehát a Penny hűségprogramjához is érdemes mielőbb csatlakozni. A jelentős engedmények mellett más előnyökkel is jár a törzsvásárlói program, amely „Mypenny” kuponokat és extra hűségpontokat is kínál. Az áruházlánc okostelefonos alkalmazásában digitális kuponajánlatok is várják a vásárlókat.

„A lehető legjobb ár-érték arányú termékeket szeretnénk kínálni a vásárlóink számára, ezért az előírások szerinti 10 százalékos kedvezmény helyett akár 30 százalékos engedményt nyújtunk a kötelező 20 termék mellett további 20 termékre, négy héten keresztül” – mondta a Napi.hu-nak Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.

Emlékeztetett, hogy az alapvető élelmiszerek továbbra is az előírtnál jóval nagyobb engedménnyel kaphatók. Ezek között az árucikkek között megtalálhatók a legnépszerűbb

tejtermékek,

húskészítmények

és száraztészták,

számos kényelmi készétel,

valamint a teák

és a kávék is kedvezőbb árakon érhetőek el az áruházaink polcain.

Ezen felül már havonta ezer terméket kínál jelentős kedvezménnyel a Penny, a választék pedig hetente megújul.

A cikk megjelenését a Penny Market támogatta.