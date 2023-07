Jövő héten, július 26-án hirdetik ki a felsőoktatásban a felvételi ponthatárokat. Az albérletpiac is rákészül az szezonra. Április óta fokozatosan bővül a kínálat, július elején már közel 12 ezer kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a fiatalok - írja az ingatlan.com elemzése.

A kínálat mellett az albérletárak is folyamatosan emelkednek, ezért a bérleti díjak drágulása miatt beindulhat az albérletkeringő, a következő hetek még intenzívebbek lehetnek.

A kereslet is felfutóban van, 8 százalékkal erősödött éves összevetésben, az érdeklődések száma idén meghaladta a félmilliót. A lakbérek drágulása miatt a bérlők olcsóbbra is cserélhetik a meglévő albérletüket.

Budapesten az átlagos bérleti díj július elején 240 ezer forint volt. A három legolcsóbb kerület a X., a XVII. és a XXI., ezekben 150-165 ezer forint az átlagos lakbér.

A legjelentősebb egyetemi városokban így alakulnak a lakbérek:

Debrecenben és Győrben 170-170 ezer forint;

Pécsen 140 ezer forint;

Szegeden több mint 137 ezer forint;

Székesfehérváron 145 ezer forint;

Nyíregyházán 130 ezer forint;



Kecskeméten 120 ezer forint;

Miskolcon pedig 100 ezer forintos albérletárak várják a bérlőjelölteket.

Az idén elszakadt egymástól a lakóingatlan-piac két meghatározó része. Az eladó lakások iránti kereslet stagnál és a lakások drágulása is megállt, a kiadó lakóingatlanok piaca viszont fokozatos élénkülést mutat - áll az ingatlan.com elemzésében, amely a felsőoktatási ponthatárok jövő csütörtöki kihirdetésével elrajtoló albérletszezon apropóján ismerteti mutatja be a piaci trendeket, egyúttal bemutatja, hogy Budapesten és az egyetemvárosokban mire számíthatnak a bérlőjelöltek.

˜Az átlagos lakbérek az elmúlt hónapokban fokozatosan növekedtek, aminek több oka is van. A minimálbér és a keresetek növekedése miatt a tulajdonosok is bátrabban árazzák be a kiadó lakásokat mint tavaly – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A másik fontos tényező, hogy 2022 második felében stagnáltak az albérletárak, mivel a rezsibizonytalanság miatt a tulajok nem mertek emelni. Idén azonban már sokan megtették, mert a rezsidíjak szerencsére nem váltak megfizethetetlenné a bérlők számára sem.

Valamint a kereslet növekedése is hozzájárult a dráguláshoz. Az idei év első hat hónapjában a budapesti kiadó lakások iránti kereslet 8 százalékkal, a vármegyeszékhelyeken pedig 11 százalékkal fokozódott és meghaladta a félmillió érdeklődést.

Az albérletszezon előszelét jelzi, hogy a fővárosi kiadó lakások iránti érdeklődések száma májusban és júniusban 5-10 ezer darabbal - 6-11 százalékkal - haladta meg az év első hónapjaira jellemző átlagot. A kereslet erősödésével a kínálat is szélesebb lett, április óta egyre több kiadó lakás került a piacra, július közepén közel 12 ezer bérelhető ingatlanból lehetett válogatni.

Augusztusban indulhat be az albérletkeringő

A kínálatbővülés arra is lehetőséget ad a bérlőknek, hogyha a tulajdonos a bérleti szerződés éves fordulópontja apropóján emelni szeretné a bérleti díjat, akkor a mostanival megegyező áron vagy olcsóbban bérelhető lakást keressenek. Ehhez viszont gyorsan kell lépniük, mert ezek iránt lesz a legnagyobb verseny a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után. A felsorolt tényezők miatt intenzív lesz az idei szezonban várható albérletkeringő – fogalmazott a szakértő. Az olcsóbb kiadó lakásokra való igények erősödésére utal, hogy júniusban az alacsonyabb bérleti díjakkal kivehető lakásokkal rendelkező városrészekben, például a XVIII. és a XX. kerületben 57 és 40 százalékkal nőtt a kereslet éves összevetésben.