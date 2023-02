Az energiaital-gyártó Hell Energy Magyarország Kft. az Aldi Süd és az Aldi Nord vállalatcsoporttól is megrendelést kapott, a teljes megbízás volumene mintegy 16 millió palack évente. A győztest nemzetközi tenderen választották ki.

Az Aldi globális beszerzési csoportja 2021 végén vette át az energiaitalok kiválasztásának feladatát. Ennek során a beszerzők nem csupán a termékeket vizsgálták meg, hanem a gyártási helyszínt is meglátogatták – közölte a cég.

Az Aldi Süd vállalatcsoport Ausztriára, Németországra, Svájcra és Szlovéniára szóló megrendelést adott,

amelyben állandó és szezonálisan kapható termékek egyaránt megtalálhatók, az Aldi Nord pedig németországi üzleteiben fogja értékesíteni a Hell által gyártott termékeket.

A mostani, több mint 16 millió palackra szóló megrendelés annak az eredménye, hogy az Aldi nem csupán Magyarországon, hanem nemzetközileg is egyre nagyobb piaci lehetőséget szeretne biztosítani a kiváló magyar termékeknek. Bízom abban, hogy az Aldi világán belül hamarosan további magyar cégek nemzetközi sikeréről számolhatunk be

– mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

A Hell-lel 2013 óta dolgoznak együtt: ők gyártják az Aldi saját márkás energiaital-portfólióját, jeges kávéját, de üzleteikben most is megtalálhatók a Hell és Xixo márkájú energiaitalok és jeges teák is.

A Hell Energy Magyarország Kft. tavalyi üzleti eredményei még nem ismertek,

2021-es árbevétele azonban a társaság konszolidált éves beszámolója alapján meghaladta a 100 milliárd forintot, adózott eredménye pedig 15,6 milliárd volt.

Egy évvel korábban a vállalkozás csaknem 72,7 milliárd forintos forgalom mellett 7,8 milliárdos profitot ért el.

A több mint ezer munkavállalót foglalkoztató cégcsoport a világ ötven országában van jelen termékeivel, Magyarországon kívül Azerbajdzsánban, Bulgáriában, Romániában, Bosznia-Hercegovinában, Szlovákiában, Horvátországban, Görögországban, Cipruson és Macedóniában piacvezető az energiaital-piacon.