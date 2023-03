Minden jogi lépést meg fog tenni a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és támogatást és jogi képviseletet biztosít minden tagjának, amennyiben bárki törvénytelen eszközökkel kényszeríti vagy fenyegeti az önként vállalt többletmunka (ÖVT), vagy egyéb szerződés aláírására az egészségügyi dolgozókat - írja a MOK.

A kamara elnöksége azonnali hatállyal felszólítja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház főigazgatóját, hogy törvényellenes utasításokat ne adjon beosztott orvosainak, őket törvényszegésre ne buzdítsa.

A kamara honlapján is közzétette a BAZ megyei kórház főigazgatójának levét a másodállások engedélyeztetése kapcsán:

a közvetlen munkahelyi vezetők csak azoknak a dolgozóknak a kérelmét támogassák – privát szférában történő tevékenység folytatására vonatkozó engedély kérés esetén –, akik az önként vállalt túlmunka keret maximumában közreműködnek a kórházzal.

A MOK szerint a főigazgatói levél a 2003-as egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény súlyos megszegésének minősül.

Ebben pedig az áll:

az egészségügyi dolgozó többletmunka vállalására nem kényszeríthető, jogos érdeke ezzel összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható. Az egészségügyi dolgozók között tilos hátrányos megkülönböztetést tenni az önként vállalt többletmunka vállalásával összefüggésben.

Ma a Napi.hu-n írtunk arról, hogy a MOK adatai szerint 15 ezer orvos nyilatkozott, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagja akar maradni.

Múlt héten mérgesedett el a viszony a MOK és az kormány között. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes február 27-én, hétfőn nyújtotta be a parlament elé azt a törvényjavaslatot, ami kimondja, hogy a Magyar Orvosi Kamarában (MOK) meglévő tagság nélkül is végezhető egészségügyi tevékenység. A kamarai tagságot önkéntesen és bármikor meg lehet szüntetni. Egy nappal később már meg is szavazták gyorsított eljárás keretében a törvényt.