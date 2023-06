Az Európa Tanács korrupcióellenes szakértői csoportja (GRECO) pénteken közzétett jelentésében intézkedések meghozatalát javasolta Magyarországnak a kormányzat és a bűnüldözés területén esetlegesen megjelenő korrupció megelőzésére.

A szakértői csoport jelentésében azt írta: Magyarországnak határozott intézkedéseket kell hoznia a korrupció megelőzésére az állami felsővezetői tisztséget betöltő személyek – köztük

Megjegyezték, a közigazgatás és a rendvédelmi szervek közös és általános jellemzője Magyarországon, hogy

a legtöbb feddhetetlenségi és korrupciómegelőzési intézkedés az alacsony és középszintű tisztségviselőket célozza meg.

A felsővezetői tisztséget betöltő személyekre vonatkozó feddhetetlenségi keretszabályozás nagyon gyenge, a rendőrség és az NVSZ felsővezetői kinevezésének feltételei pedig az átpolitizálódás kockázatát hordozzák magukban.

