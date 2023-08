Szeptember 4-től csökken az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) és a postán kapható Kincstári Takarékjegyek (KTJ) kamata. Az 1MÁP péntekig még évi 9 százalékos kamattal jegyezhető, a jövő héttől azonban már csak 8 százalékos kamattal vásárolható meg. Az egyéves KTJ éves kamata most 9, a kétévesé 9,5 százalékos, ezek 8, illetve 8,5 százalékosra csökkennek.

A kamatcsökkentést a meghatározó jegybanki kamat és a rövidebb lejáratú piaci (intézmények által is vásárolható) állampapírok hozamának csökkenése indokolja. A rövid lejáratú lakossági állampapírok kamata eddig is elmaradt az intézményi papírokétól, ez a jövőben is így maradhat. Az intézmények számára is megvásárolható egyéves diszkontkincstárjegyek (dkj) csütörtökön 9,3 százalékos átlaghozammal keltek el az ÁKK aukcióján. A magánszemélyek bármelyik magyar állampapírt megvásárolhatják, a dkj-t is, és a fix kamatozású intézményi államkötvényeket is.

A közeljövőben vélhetően tovább fognak csökkenni a rövidlejáratú állampapírkamatok, párhuzamosan az általános kamatcsökkentéssel és az infláció visszaszorulásával. Az inflációkövető állampapír ugyanakkor, amely jelenleg 10 éves lejáratra vásárolható meg, még 2025 januárjáig magas kamatot fizet: jövő januárban 14,75 százalékot, egy évvel később még többet, az idei inflációs adat alapján.