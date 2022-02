A mogyoró pollenkoncentrációja várhatóan a magas tartományban alakulhat, az éger virágpora országszerte közepes-magas, a ciprus- és tiszafafélék pollenje jellemzően alacsony-közepes szinten várható.

A kőris, a juhar, valamint a nyár pollenkoncentrációja országosan alacsony, esetenként elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Megjelent a levegőben a szil pollenje is, alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóraszáma országszerte alacsony - olvasható a Nemzeti népegészségügyi Központ (NNK) legutóbbi pollen-jelentésében.

Az NNK szerint kiemelten fontos, hogy a pollenallergiás betegek figyeljenek a megelőzésre és a tünetek enyhítésére. Ebben segít az NNK naponta frissülő polleninformációs szolgáltatása, valamint kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól - tanácsolják.

A pollenek mellett az otthonunkban előforduló allergének is sokszor igen kellemetlen tüneteket okoznak. Télen ráadásul több időt töltünk bent, kevesebb szellőztetéssel, így a tünetek is felerősödhetnek.



A télen előforduló allergiák közül a legjobban ismert talán a poratka allergia, melyet a házi poratka, mikroszkopikus élőlény ürüléke okoz. A poratka a bőrről lehulló, elhalt hámsejtekkel táplálkozik, főként a matracban és az ágyneműben található meg, de más házban lévő textíliákban, mint például a kárpitozott bútorokban, de akár a szőnyegekben is előfordul.

A penészgomba is lehet allergén. A gombaspórák előszeretettel telepednek meg a nedves, sötét, nehezen hozzáférhető sarkokban, de spóráik az egész ház levegőjében szétterjednek.

Allergiát okozhat háziállataink szőre, tolla, illetve az állati szőrben, bőrben, nyálban és vizeletben található fehérjék.