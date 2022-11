Az európai almapiac egyáltalán nem működik zökkenőmentesen, számos probléma jelentkezik az idei szezonban - derül ki a fruitveb.hu, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács oldalán megjelent, nemzetközi híreken alapuló összefoglalójából.

A termelési költségek 100 kilóra vetítve átlagosan 10 euróval növekedtek a tavalyi szinthez képest, az Európai Unió almatermése nagyobb a vártnál, a fogyasztók pedig az inflációs környezet miatt kevesebbet vásárolnak, és sokkal ártudatosabbak, mint korábban. A végleges adatokkal még nem feltöltött november 1-jei készletjelentés azonban a tavalyinál némileg kedvezőbb képet mutat: a belga és a lengyel adatok még nem kerültek be a rendszerbe, de a 3,18 millió tonnás raktárkészlet körülbelül 100 ezer tonnával alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A belga készletek volumene semmiképp sem lehet jelentős, a lengyel rekordtermés adataiból pedig nem lehet a jövőben alakuló készletszintekre következtetést levonni egyrészt azért, mert a cider alapanyagként történő beszállítás fellendült, másrészt a betakarítatlan gyümölcsök aránya vélhetően emelkedni fog a munkaerőhiány és a magas tárolási költségektől való félelem miatt. A drága tárolás miatt az elemzők arra számítanak, hogy a tavalyinál 500 ezer tonnával kevesebb alma "megy" a raktárakba, ez pedig 2023. februárjától kezdve stabilabb piacot eredményez majd.

Az energiaárak miatt elszálló, magasnak prognosztizált tárolási költségek már az európai almapiac jelenlegi dinamikáit is befolyásolják: elsősorban olyan almák árasztják el a piacot, amelyek hosszabb távú tárolása érettségi állapotuk miatt kockázatos, ami elsősorban a Dél-Európából származó Gala és Elstar fajtákra jellemző. Az átlagárak 100 kilónként 10-15 euróval maradnak el, mivel az említett almafajták árletörő hatása a többi fajtát is érinti. A már említett 100 kilóra vetített 10 eurós termelésiköltség-emelkedéssel együtt ez már egy olyan árszint, amely veszélyezteti az almatermelő ültetvények gazdaságos működését. Az alacsony vásárlói kereslet és a fokozott ártudatosság azonnal meglátszik a szupermarketek forgalmán is: az értékesítés üteme lanyha, ha mégis tapasztalhatók élénkülés, arról általában kiderül, hogy valamilyen akció következménye – ez pedig közvetve a termelőknek fizetett árakra is kihat.

Ahhoz, hogy a jövőben elfogadható árszínvonalat lehessen elérni, az Unió almatermelését szakértők szerint legalább 1,5 millió tonnával kellene csökkenteni. Németországban számos ültetvény kivágásáról vitáznak, és itt leginkább az évek óta csökkenő forgalmú Jonagold/Red Jonaprince fajták kerülnek említésre.