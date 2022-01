Ambrus Attila 15 éve, a börtönben tanulta ki a keramikus szakmát, tíz évvel ezelőtti szabadulása óta keramikusként dolgozik és piacokon-vásárokon árulja a portékáit. Ezek iránt van is kereslet az ismertsége miatt. Gyakran csak azért mennek oda hozzá az emberek, hogy otthon elmondhassák, a "viszkis rablótól" vettek valamit és nem az adott termék a fontos számukra. "De ezzel együtt nem akarok álszent lenni, hiszen nekem is vannak sárga csekkjeim, amiket be kell fizetnem" - nyilatkozta a tíz éve szabadult Ambrus Attila a Mandiner lapnak.

Funkcionális termékeket gyárt, nem díszkerámiákat, "ha művészkedne, éhen halna". Igyekszik a szívét-lelkét beletenni, nem tud félmunkát végezni.

Kapcsolódó A Csillagban szakmát tanultak a rabok és a tudás birtokában fel is újítják a cellákat

A szakma nem fogadta be

Az egykori bankrablót azonban, úgy érzi, a szakma nem igazán fogadta be. "Itt is azzal szembesülök, hogy megosztó alak vagyok. Vannak olyanok, akik kétségkívül tehetségesebbek és jobban dolgoznak nálam, és akadnak köztük olyanok is, akik utálnak és irigykednek. Mert igaz, hogy nekem van egyfajta marketingem, ami előnyt jelent. Azt mondják, nekem így könnyű. De kérdem én, mi volt abban a könnyű, hogy hat évig egy ablak nélküli műhelyben kellett dolgoznom? Amikor kijöttem, semmilyen támogatást nem kaptam. De azt is hangsúlyoznom kell, hogy soha nem kilincseltem a múltammal, mindig engem kerestek meg. Ugyanakkor volt például több olyan rendezvény, ahova nem engedtek be, mondván, nem illek oda" - mondta el Ambrus.

Ambrus Attila azt is elárulta, hogy néha álmodik még a bankrablásokról. Sok helyen jár, még bűnmegelőzési programokban is részt vesz, így gyakran kérdezik őt ezekről az emberek. "De bármennyire is komoly ez a téma, már igyekszem viccesen felfogni." Sajnálja, ami történt, de leülte a büntetését.

Barátok segítettek neki, a párfogói felügyelet szerinte erre nem alkalmas



Arra a kérdésre, hogy tíz év távlatából mit gondol, miért nem lett visszaeső, mint sok más börtönviselt ember, Ambrus azt válaszolta, hogy néhány barátja segített neki.

"Azt tudni kell, hogy egyedül esélyed sincsen. Hiába van pártfogói felügyelet, nincs igazi segítő eszköz a kezükben. Nem jó a rendszer. Ha pedig fiatalon bekerülsz a börtönbe, akkor az gyakorlatilag egy bűnözőképző. De képzelje el a helyzetet, hogy ha jelentkezem egy céghez, ahol a HR-es megkérdezi: mit csináltam az elmúlt tíz évben? Ha elmondom az igazat, az a baj, ha nem, akkor meg előbb-utóbb úgyis kiderül, akkor meg azért rúgnak ki. De ez egy globális jelenség. A társadalmi előítélet mindenhol megvan a börtönviselt emberekkel szemben. Ha nincs senki, aki megfogja a kezed, akkor nem tudsz ebből kilépni" - válaszolta Ambrus.

Az ő idejében komolytalan volt még a bankbiztonság



A mai bankrablásokkal kapcsolatban "a viszkis" azt mondta, hogy mostanában már nem lehetne olyan sorozatrablást elkövetni, mint amit ő vitt véghez a kilencvenes években.

"Talán nekem is köszönhetően elég sokat javult mostanra a bankbiztonság. Ma már nem működne az, amit én csináltam. Nem akarok viccelni, de ami akkor volt, azt a Benny Hill showban lehetett volna mutogatni. A biztonsági őrök akkoriban nem voltak felkészülve éles helyzetekre. Rosszak voltak a kamerák, nem működtek rendesen a riasztórendszerek" - árulta el Ambrus.