Orosz bankokat és oligarchákat is érintik az Egyesült Államok szankciói - jelentette be Joe Biden amerikai elnök, azután, hogy hétfőn este Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság szuverenitását.

Biden szerint "ez még nem minden" és további szankciókat jelenthetnek be a következő napokban, ha Putyin továbbra is folytatja eddigi politikáját. Az amerikai elnök elmondta, hogy amerikai csapatokat is küldenek a NATO Oroszországgal határos keleti, balti tagállamaiba - írja az AP News.

Az USA emellett csatlakozott az Európai Unió tagországaihoz is, akik kedden egyhangúlag megállapodtak abban, hogy olyan megszorító intézkedéseket léptetnek életbe, amelyek magánszemélyeket, cégeket és bankokat is céloznak.

Kedd délután Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be, hogy megtiltják a kereskedelmet a két szakadár régió, Donyeck, Luhanszk, valamint az EU között, és korlátozzák Oroszország hozzáférését az EU tőke- és pénzügyi piacaihoz és szolgáltatásaihoz.

A britek is megtették az első lépéseket

Mindeközben 5 orosz bank és 3 befolyásos, vagyonos magánszemély ellen rendelt el vagyonbefagyasztást is tartalmazó szankciókat kedden a brit kormány, de Oroszország nem fél a rá váró szankcióktól.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanis azt nyilatkozta, hogy országa nem riad meg a gazdasági fenyegetésektől. Putyin után ő is azt a narratívát mondta föl, hogy a szankciók így is, úgy is jöttek volna.

Ahogy arról a Napi.hu is beszámolt, hétfő esti bejelentésében Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte azt a két "népköztársaságot", amit az oroszbarát szakadárok önkényesen alakítottak az általuk felügyelt ukrán területeken.

A döntést a katonai jelenlét megnövelése követte, így keddre hivatalosan is átlépték Ukrajna határát az orosz csapatok. A Nyugat koordinált szankcióscsomagokkal válaszol Oroszország fegyveres határsértésére, amik részleteiről jelenleg is folynak a tárgyalások.