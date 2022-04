Az Európai Unió azt szeretné, ha a tagországaiban csak olyan termékek kerülhetnének forgalomba, amelyeket az USB Type-C csatlakozókon keresztül lehet feltölteni. Ebből az következik - írja az sg.hu, hogy az Apple vagy kivonul az EU-ból, vagy - ami valószínűbb - le kell cserélnie a saját Lightning szabványát.

A csatlakozók cseréje ráadásul nem valami ködös, távoli jövőben esedékes, mivel a regulázás várhatóan 2024-ben megtörténik. És ha így lesz, akkor a cupertiói globálcégnek a mobiltelefonjait, a táblagépeit a fül és fejhallgatóit mind-mind át kell terveznie, a csatlakozóit át kell terveztetnie.

Az sg.hu emlékeztet rá, hogy az ügyben a kapcsolódó eu-s irányelv tervezetét már 2021 őszén bemutatták, most pedig azzal lépett az ügy előbbre, hogy az Európai Parlament Belső piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága csupán 2 nem szavazat mellett, nagy többséggel el is fogadta a tervezetet. Ráadásul úgy, hogy az eredeti szövegen szigorítva, más eszközökre (laptopokra, digitális rádiókra, nyomtatókra, okosórákra és fitnesz karkötőkre) is kötelezővé teszi az USB Type-C csatlakozók alkalmazását.

Az egységes töltők bevezetésével az EU-ban évente 13 ezer tonna e-hulladék megtakarítás érhető el a a törvényért felelős EP-képviselő szerint. A máltai Alex Agius Saliba arról azonban nem beszélt, hogy ha ezeket az eszközöket mind ugyanolyan töltő-csatlakozóval kell majd felszerelni, akkor a különböző feszültségű és áramerősség-tűrésű eszközök között hogyan lesz elkerülhető az, hogy a felhasználó a megfelelő “méretű” (feszültségű és áramerősségű) adaptert, transzformátort használja az éppen aktulálisan tölteni kívánt, egységesített kábelt fogadó eszközéhez.