Talán kijelenthető, hogy túl van a csúcson az infláció, miután a januári 25,7 százalékos fogyasztói árindexnél 30 bázisponttal kedvezőbb, 25,4 százalékos adatot közölt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – írja az Index.

Persze, az utolsó téli hónapban regisztrált 43,3 százalékos élelmiszer-drágulás még most is riasztó, és amellett is változatlanul nehéz szó nélkül elmenni, hogy a KSH kimutatása szerint a múlt hónapban, éves alapon 70-80 százalékkal volt drágább a kenyér, a tojás, a vaj és a vajkrém, a sajt, de ebbe a sávba csúsztak a tejtermékek és az édesipari lisztesáru is.

Ha azt vesszük, hogy az infláció letörése kormányzati cél, az év végére pedig egyszámjegyűre számítanak, akkor márciustól a dinamikusabb mérséklődés is benne van a pakliban.

Ez persze korántsem vigasztalja még azokat, akiknél a korábbi 5-6 ezer forintos napi élelmiszer-beszerzés nem ritkán átlépi a 10 ezres lélektani határt, a 15-20 ezer forintos nagybevásárlás pedig 30 ezernél is többe kerülhet.

Így váltak most közellenségekké az áruházláncok, holott a termelői árak is emelkedtek, így szó sincs arról, hogy nőtt volna a kereskedők árrése, csupán az elkerülhetetlen dominóhatás érvényesült

– írja a lap.

A cikk szerint legfeljebb akkor kérhető joggal számon egy kereskedelmi vállalat, ha a beszállítói mérséklik az átadói árakat, de ennek ellenére lenyeli a különbözetet az adott üzletlánc, erről azonban nincs szó.

Ráadásul úgy tűnik, elindult egy kedvező folyamat,

az elmúlt hetekben sorra üzennek hadat az áraknak a diszkontláncok, illetve a hiper- és szupermarketek szegmensében működő élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok is.

Ebből olyanok sem maradnak ki, mint a szektor legnagyobb munkáltatója, a 14,5 ezer főt foglalkoztató SPAR sem.

Minden hétfőn új termékekkel bővül a listájuk, az online szórólapon pedig szerepel a termékek új fogyasztói ára és az árcsökkenés mértéke is. Az egy hete több mint 300 termékkel indított promóció ezen a héten csaknem 70 további tétellel bővül.

Az Index megszerezte a bővített jegyzéket. Most hétfőtől a promócióban részt vevő:

pékáruk (kenyerek, zsemlék, kiflik, bagettek, paillasse-ok) ára 7–40 százalékkal,

haltermékek ára 18 és 30 százalék közti mértékben csökken,

míg egyes húskészítmények (virsli, baconszalonna) 5 százalékkal kerülnek kevesebbe.

A vásárlókat költségeit egyéb kedvezmények, akciókkal, hűség- és kuponajánlatokkkal igyekeznek csökkenteni.

A húsvét előtti időszakban a forgalom akár 30-40 százalékkal is nagyobb lehet, mint más napokon, az áruházláncok pedig már kora tavasszal megkezdték a felkészülést az ünnepre – derült ki az Index kiskereskedelmi körképéből, amely a Lidl, a SPAR, a CBA, az Auchan és a Penny válaszai alapján készült.

Bár az élelmiszer-drágulás miatt kétszer meggondolják a vásárlók, mit tegyenek a kosárba, a szezonális termékek várhatóan idén is jól fogynak majd. Várhatóan a nagypéntek előtti csütörtök lesz idén is a legforgalmasabb nap.