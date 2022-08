Akkora roham indult a napelemekért, hogy nem bírják teljesíteni az igényeket

Jelentősen nőtt a napelemek iránt a kereslet az elmúlt két-három hétben - mondta Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke csütörtökön az MTI-nek. Tavaly 35 ezer háztartásba szereltek napelemes rendszereket, most azonban pár hét alatt 60 ezer megkeresést kaptak. Az áramszolgáltatók miatt is lelassult a megvalósítási idő, és termékhiány is kialakult.