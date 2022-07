Az őszi árpa aratásával június közepén kezdődtek meg a betakarítási munkálatok a földeken, és a legtöbb helyen a hónap végére már végeztek is a növény begyűjtésével. A miniszter szerint félő, hogy a több hónapja tartó csapadékhiány miatt az elmúlt éveknél alacsonyabb terméshozam várható a kalászos gabonából.

Az aszály legsúlyosabban

Bács-Kiskun,

Békés,

Csongrád-Csanád,

Jász-Nagykun-Szolnok

és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinti.

A Dunántúlon a kritikus fázisokban a növények több esőt kaptak, ezért ezeken a területeken kedvezőbb a helyzet. A kárbejelentéssel érintett területek nagysága június végére elérte a 230 ezer hektárt. A kialakult helyzetben az agrárkár-enyhítési rendszer fontos segítséget jelent az ágazat szereplői számára. Az eddigi aszálybejelentések 80 százaléka az őszi vetésű kalászosokra vonatkozik. Az agrártárca útmutatója segíti az eligazodást a kárenyhítő juttatás igénylésében.

Nagy István szerint az őszi búza betakarítását is elkezdték már a gazdálkodók, igaz országosan még csak 5 százalékos a készültség. Békés megyében haladtak eddig a legjobban a termelők a munkálatokkal. Emellett a szalma betakarítása is megkezdődött, a megnövekedett kereslet miatt. A búza mellett a repce aratása is zajlik, egyelőre azonban országosan mindössze 1,5 t/ha termésátlaggal. A miniszter hangsúlyozta, továbbra is óriási szükség van a csapadékra, mert ha két héten belül nem jön meg az eső, akkor kukorica- és napraforgótermés komoly veszélybe kerülhet. A tárcavezető köszönetét fejezte ki a gazdáknak, akik munkája révén friss és egészséges élelmiszer kerülhet minden nap a magyar családok asztalaira. A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar több mint 20 millió ember ellátására képes.